نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نقل كفالة عبر مكتب العمل عبر وزارة الموارد البشرية إلكترونيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نقل الكفالة عبر مكتب العمل عبر وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية إلكترونيا، أصبح في مقدور صاحب العمل بالمملكة العربية السعودية القيام بعمل نقل استعلام عن نقل الكفالة إلكترونيا دون الرجوع لفرع وزارة الموارد البشرية وذلك بمجرد تسجيل الدخول بموقع وزارة الموارد البشرية وسنتعرف على طريقة عمل استعلام عن نقل كفالة كل ما عليك أن تتبع الخطوات كما في المقال.

الاستعلام عن نقل كفالة عبر مكتب العمل بوزارة الموارد البشرية

الاستعلام عن نقل الكفالة إلكترونيا عبر موقع وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية كالآتي:

أولا قم بتسجيل الدخول بحسابك عبر الموقع الرسمي وزارة موارد البشرية.

ثانيا قم بالدخول على استعلامات.

ثالثا قم باختيار استعلام عن نقل كفالة إلكترونيا.

قم بكتابة رقم الإقامة وجنسية الوافد وبقية بياناته الخاصة المطلوبة.

قم بالتأكد من البيانات التي أدخلتها ثم اضغط استعلام.

سيتمك عرض كافة البيانات الخاصة بالوافد بعد الضغط على استعلام إذا كانت البيانات المدخلة صحيحة.

الاستعلام عن نقل الكفالة عبر وزارة الداخلية

يمكن أيضا الاستعلام عن نقل كفالة عبر موقع وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية كالآتي:

قم بالدخول على موقع وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية.

قم بتسجيل الدخول على موقع وزارة الداخلية عبر حسابك.

قم بالبحث عن خدمات إلكترونية.

قم بالضغط على استعلام عن نقل الكفالة.

قم بإدخال رقم الإقامة والبيانات الخاصة بالوافد المطلوبة للاستعلام.

قم بالضغط على استعلام.

الاستعلام عن نقل كفالة عبر أبشر

للاستعلام عن نقل كفالة وافد عبر أبشر إلكترونيا قم باتباع الخطوات الآتية كما هي موضحة:

قم بالدخول على موقع ابشر من هنا.

قم بتسجيل الدخول بحسابك الخاص.

قم باختيار استعلام إلكتروني.

قم بالضغط على استعلام عن نقل كفالة وافد.

قم بإدخال رقم الإقامة وإدخال البيانات المطلوبة كذلك.

قم بالضغط على استعلام.

بعدها يقوم الموقع بعرض نتائج الاستعلام دون أية مشاكل.

كما يمكن أيضا الاستعلام عن نقل الكفالة عبر التوجه لأي فر لوزارة الموارد البشرية أو أقرب فرع منك وسؤالهم عن الاستعلام الخاص بك بسهولة عبر الاستعلام من الموظف مباشرة دون أية مشاكل باستخدام رقم الإقامة الخاص بك.