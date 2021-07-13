نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكتب العمل استعلام عن عامل وافد للملكة العربية السعودية رقم الإقامة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مكتب العمل استعلام عن عامل وافد باستخدام رقم الإقامة من وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية، وذلك لمعرفة بيانات الوافد، والتأكد من الصحة القانونية له، ولأوراقه، ويمكن لصاحب العمل أن يستعلم عن غياب الوافد من مكتب العمل بوزارة الموارد البشرية إلكترونيا للتسهيل على صاحب العمل الولوج لبيانات الوافدين بسهولة تجنبا لزيارة المكتب وذلك غرضا للتسهيل فقط، كما يمكن لصاحب العمل تقديم شكوى في الوافد لديه إذا تغيب بشكل كبير ودون إذن أيضا يمكن تقديم الشكوى إلكترونيا، وفي هذا المقال سنتعرف على كيفية الاستعلام عن وافد بالمملكة العربية السعودية من مكتب العمل إلكترونيا.

الاستعلام عن وافد عبر مكتب العمل من وزارة الموارد البشرية

تم تقديم الاستعلام عن وافد من مكتب العمل عن طريق الإنترنت أو إلكترونيا لأصحاب الأعمال للتسهيل عليه الوصول لبيانات الوافدين العاملين لديهم باستخدام رقم الإقامة، وللاستعلام قم بتتبع الخطوات الآتية كما هي موضحة كالآتي:

أولا قم بتسجيل الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية.

ثانيا قم بالدخول على الاستعلام عن عامل وافد بالمملكة العربية السعودية.

قم بالبحث عن كلمة الاستعلام الإلكتروني عن عامل وافد.

قم بإدخال رقم الإقامة الخاص به.

تأكد من الرقم ثم اضغط استعلام.

بعد الضغط على استعلام ستظهر لك البيانات الخاصة به أمامك.

يمكنك أيضا الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة للوافد إلكترونيا.

الاستعلام عن هروب وافد عبر مكتب العمل

يمكن أيضا لصاحب العمل الاستعلام عن هروب وافد عبر مكتب العمل إلكترونيا وجدير بالذكر أنه يعتبر الوافد هاربا إذا تغيب عن العمل أكثر من المدة المتفق عليها مع صاحب العمل، ويمكن الاستعلام عن الوافد الهارب إلكترونيا فقط اتبع الخطوات الآتية خطوة بخطوة:

قم بتسجيل الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية بالملكة العربية السعودية.

قم بالدخول على استعلام عن وافد إلكترونيا برقم الإقامة.

قم باختيار الاستعلام عن هروب وافد عبر وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية.

قم بإدخال رقم الإقامة وبيانات الوافد مثل الجنسية إلى آخره.

اضغط على استعلام.

ستظهر لك كافة البيانات الخاصة بالوافد وعن هروبه أم أنه في عطلته.

احصل على دخل إضافي عبر الاستثمار مع بنك الراجحي.