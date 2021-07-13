نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في الضمان الاجتماعي وشروط التسجيل والمستحقين للتسجيل بالضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في الضمان الاجتماعي من أكبر الخدمات المقدمة من المملكة العربية السعودية لرفع مستوى المعيشة للفرد المواطن بالمملكة العربية السعودية، ويعتبر الضمان الاجتماعي هو معونة مادية من الحكومة بالمملكة العربية السعودية بهدف إعانة الأسر المحتاجة، والتي تنطبق عليها شروط الإعانة المادية من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية وسنتعرف على طريقة التقديم على التقديم للتسجيل بالضمان الاجتماعي وكل الشروط التي تم صياغتها من أجل التقديم على التسجيل، والتي يجب أن تتوافر مع المواطن الراغب بالحصول على المعاش.

تشرف وزارة الموارد البشرية على تشريع الشروط الخاصة بالتقديم على الضمان الاجتماعي لضمان أحقية المستفيد لهذا المبلغ وحتى يتم توجيه المعونة لأصحاب الدخل المحدود أو معدمي الدخل الشهري للمواطنين بالمملكة العربية السعودية وذلك لرفع مستوى المعيشة الخاص بهم وإعانتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية الخاصة بهم وتم تقسيم الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي كالآتي:

أن يكون المواطن قد تجاوز عامه الستين (عام المعاش بالمملكة العربية السعودية وبأغلب الدول) وأن يكون ليس له عائل ولا مصدر دخل جانبي يعينه على الحياة.

الشاب من غير العائل والذي لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره وذلك لاستكمال التعليم الأساسي الخاص به.

النساء غير المتزوجات أو الفتيات اللاتي تجاوزن ال18 عاما بدون عائل تضمن وزارة الموارد البشرية لهن الأحقية في التقديم على الضمان الاجتماعي.

يشمل الضمان الاجتماعي كل من هول دون عائل ولم يبلغ عامه الثامن عشر أو الأسر التي ليس لها عائل أو العائل مفقود مع الإتيان بما يثبت هذه الأسباب.

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معاش الضمان الاجتماعي وشروطه

معاش الضمان الاجتماعي هو مصروف شهري للأسر التي ليس لها عائل أو العائل بدون عمل أو العمل الخاص به لا يرتقي لمشاق الحياة اليومية للمواطن ويمكن التقديم على معاش الضمان الاجتماعي الشهري لأي من تنطبق عليه الشروط وشروط التسجيل لمعاش الضمان الاجتماعي كالآتي:

عمر المواطن المقدم على المعاش الخاص بالضمان الاجتماعي لا يقل عن 35 عاما.

أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة يمكن لهم التقديم على المعاش الخاص بالضمان الاجتماعي.

يجب أن يكون المعاش للأسرة معاشا واحدا فقط بحيث لا يمكن التقديم من فردين مختلفين للحصول على معاشين للأسرة.

الأرملة السعودية يمكن لها الحصول على معاش الضمان الاجتماعي لها ولأولادها.

رقم حساب المواطن للتواصل معهم.