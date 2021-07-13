نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكيفات حساب المواطن وأهم شروط مبادرة دعم أجهزة التكييف وطريقة التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة مكيفات حساب المواطن من أكثر الأمور التي يبحث عنها جميع المستفيدين من برنامج حساب المواطن، حيث يبحثون كثيرا ويسعون وراء معرفة إستحقاق مكييفات برنامج حساب المواطن ذات كفاءة عالية، وتم إطلاق هذه المبادرة بغرض توفير أجهزة متميزة للمواطنين بأسعارمناسبة لهم وأيضا بمستوى أداء عالى، وذلك بما يتناسب مع إحتياجات المواطنين جميعا وظرفهم المادية .

مكيفات حساب المواطن

حرصاً من المملكة العربية السعودية على راحة مواطنيها وتوفير حياة كريمة لهم، قامت الحكومة بتقديم خصومات على التكييف بقدر ٩٠٠ ريال سعودى، كما تشتمل على ١٨٠٠٠أو ٢٤٠٠٠ وحدة حرارية تعمل على تفير إستهلاك الكهرباء وذلك بنسبة ٤٠% .

شروط الحصول على مكييفات حساب المواطن

السعوديين فقط من حقهم الإستفادة من مبادرة تكييفات حساب المواطن .

أن يمتلك بطاقة قومية سارية غير منتهية لأنه سيحصل على الجهاز عن طريقها .

لابد أن يزيد عمر المُستحق عن 24 عامًا فأقل من ذلك هو غير مستحق مكيف.

لن يزيد عدد أجهزة التكييف عالية الكفاءة لكل مواطن مُستحق عن ٦ أجهزة تكيبف .

ألا يكون متواجد خارج المملكة مدة تزيد عن 90 يوم .

أن يكون محل إقامته في مسكن سواء كان يملكه أو يستأجره وليس في دار رعاية أو سجن .

يجوز لابن أو ابنة المواطنة السعودية المُشاركة في المبادرة.

يحق لزوج السعودية أو زوجة السعودي حاملي بطاقات التنقل، الاستفادة من مبادرة استحقاق مكيفات حساب المواطن .

طريقة التسجيل في مبادرة أجهزة التكييف

يمكن للمواطنين بكل سهولة التسجيل بعد التأكد من إنطباق الشروط عليهم، وذلك عبر الخطوات التالية والمذكورة بالتفصيل:

رابط استحقاق تكييفات حساب المواطن

والآن إليكم الرابط المباشر من أجل الاستعلام عن مدى استحقاقية مبادرة تكييفات حساب المواطن أم لا ؟، حيث يستطيع المواطن الدخول إلي رابط بوابة حساب المواطن الرسمية ومعرفة ما إذا كان مؤهلاً للحصول على تكييف أم لا، بكل سهولة، وذلك لشدة حرص المملكة على مواطنيها.

تعد من أهم أسباب إطلاق الحكومة السعودية لمبادرة التكييفات هو الحفاظ على الطاقة الكهربائية وتقليل إستهلاكها وايضا تشجيع المنتج المحلى حيث تعد جميع تكييفات مبادرة حساب المواطن صناعة محلية.