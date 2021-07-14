طريقة التسجيل في ساب نت للأفراد والرقم المجاني لبنك ساب

يبحث العملاء من بنك ساب عن طريقة التسجيل في ساب نت للأفراد وذلك للحصول على الخدمات المميزة التي يتم تقديمها من خلال ساب نت، فيمكن للعملاء بعد معرفة طريقة التسجيل في ساب نت للأفراد إنهاء العديد من الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ودون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر البنك، وكذلك يسمح للعملاء بعد التسجيل في الخدمة تغيير اسم المستخدم في ساب نت بكل سهولة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على التسجيل في ساب نت للأفراد وآلية ساب نت تحديث بيانات.

طريقة التسجيل في ساب نت للأفراد

أتاح بنك ساب التسجيل في ساب نت للأفراد من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك ومن ثم البدء في الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية بصورة أكثر سهولة وأمان ويتم التسجيل في ساب نت عن طريق الخطوات التالية:

ساب نت تسجيل أفراد

التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك ساب.

الضغط على كلمة ساب نت ليتم الضغط بعدها على كلمة التسجيل.

يقوم العميل بعد ذلك بالموافقة على الشروط والأحكام والضغط على كلمة متابعة ليتم تحويل العميل لكتابة رقم الهوية الوطنية للتحقق منها والبدء في كتابة بعض البيانات الشخصية واختيار طريقة التسجيل ومنها التسجيل باستخدام رقم بطاقة الائتمان.

بعد ذلك يتم كتابة بيانات البطاقة التابعة للبنك والتي تتمثل في رقم البطاقة وكذلك الرقم السري الخاص بها، ومن ثم الضغط على متابعة.

يتم اختيار اسم المستخدم وكلمة المرور والضغط على كلمة تأكيد ليتم استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور في تسجيل الدخول والحصول على خدمات ساب نت.

ساب نت تسجيل الدخول للأفراد

وعن آلية تسجيل الدخول فتكمن في:

يقوم العميل بالتوجه إلى موقع ساب الإلكتروني.

التوجه إلى أيقونة تسجيل الدخول ليتم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد ذلك يتم الضغط على كلمة دخول لبدء استخدام الخدمة بكل سهولة.

رقم بنك ساب المجاني الموحد

قام بنك ساب بتوفير رقم مجاني موحد للعملاء يمكنهم من خلاله الحصول على إجاباتهم المختلفة المتعلقة بساب نت وجميع الخدمات الأخرى المقدمة من البنك على أن يتم الاتصال من داخل المملكة على رقم (920007222)، وفي حالة العملاء من خارج المملكة يمكنهم الاتصال على رقم (00966920007222).