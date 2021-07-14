خدمات إلكترونية غير مسبوقة للتسهيل والتيسير على قاصدي الحرمين حجاج هذا العام

في ظل ماتقوم به حكومة المملكة برعاية خاصة من خادم الحرمين جلالة الملك وولي العهد حفظهما الله من إهتمام غير مسبوق براحة حجاج بيت الله ، فقد تقدمت وكالة الترجمة والشؤون التقنية بالعديد من المبادرات المهمة وقدمت حزمة من الخدمات الأكترونية للتسهيل والتيسير على حجاج بيت الله، حيث تعمل وكالة الترجمة والشؤون التقنية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، بكامل طاقتها البشرية والتقنية لتقديم جميع الجهود لإنجاح موسم حج 1442هـ؛ حيث تعمل الوكالة على العديد من المبادرات المهمة في خدمات الترجمة وخدمات تقنية المعلومات لإيصال رسالة الحرمين للعالم أجمع.

الخدمات الالكترونية التي تقدمها وكالة الترجمة والشؤون التقنية:

من أبرز الخدمات التي تشرف عليها الوكالة عدة خدمات من خلال رابط وزارة الحج والعمرة وتطبيقات الوزارة على الاجهزة الذكية وهي كالتالي:

التطبيقات الذكية والخدمات الإلكترونية التي من شأنها التسهيل والتيسير على ضيوف الرحمن في أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، منها منصة منارة الحرمين وهي منصة رقمية لغرض إثراء التجربة الروحانية التعبدية افتراضياً.

بالإضافة إلى تفعيل التواصل مع أئمة وشيوخ الحرمين الشريفين وذلك عن طريق نقل الدروس العلمية والتوجيهية والإرشادية من الحرمين إلى شتى المسلمين في بقاع العالم.

تطبيق منارة الحرمين وتقوم بنقل وترجمة خطبة عرفة مترجمة بعدد 10 لغات كذلك تطبيق معتمرون فيهدف إلى توضيح وتسهيل آلية دخول المصلين والمعتمرين بطريقة التباعد والتفويج المنتظم.

تطبيق تنقل يعمل التطبيق على خدمة حجز وشراء التذاكر إلكترونيا، كما أُتيحت من خلاله خيارات الدفع المختلفة سواء كانت بالبطائق الائتمانية، أو الدفع نقدا عند الإستلام.

تطبيق منارة الحرمين وتطبيق معتمرون:

حيث تقوم منارة الحرمين كإحدى المبادرات التي قدمتها رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات حيث يقدم تطبيق المنارة بنقل وترجمة خطبة عرفة مترجمة بعدد 10 لغات عن طريق التطبيق والموقع الإلكتروني لخطبة عرفة لإيصالها للمسلمين في شتى بقاع العالم، كما يشمل التطبيق على معلومات عن المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومواقيت الصلاة، والبث المباشر للصلوات في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وخدمة الإرشاد المكاني لتيسير الوصول إلى مقصدك بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، أخبار الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والخدمات الإلكترونية للزوار، أما تطبيق “معتمرون” فيهدف إلى توضيح وتسهيل آلية دخول المصلين والمعتمرين بطريقة التباعد والتفويج المنتظم والآمن، ويقدم عددا من الخدمات الخاصة، ويبلغ عدد المستفيدين من الخدمة (1605)، كما يوفر عددا من الخدمات منها الوصول إلى نقاط التجمع والمسارات، وتعريف مواقع المصليات، والوصول إلى مواقع الخدمات ( دورات المياه – التوجيه والإرشاد – عربات لكبار السن وذوي الإعاقة)، والتواصل مع معالي الرئيس، وحجز زيارة للمعرض، وحجز زيارة للمصنع، ودليل صفة العمرة والأدعية المأثورة، وتقييم الخدمات، ورفع بلاغات، ويختص تطبيق “تنقل “بخدمة ضيوف الرحمن بأحدث الطرق التقنية المواكِبة والموافِقة لرؤية 2030 ،إذ جرى إطلاق تطبيق “تنقل”الذي يسهل عملية شراء التذاكر والحجز المسبق لخدمة العربات الكهربائية لتقليل التزاحم عند نقاط البيع والتسليم ،ما يحقق التباعد الآمن بين قاصدي بيت الله من المعتمرين والزوار.

تطبيق تنقل خدمة الكترونية لخدمة الحجاج:

فقد تم تدشين تطبيق “تنقل “المتاح على متجر “أندرويد وأبل” حرص من الحكومة على توفير كل سبل الراحة للحجاج وتوفير المنصات الإلكترونية للعمل على راحتهم ودُعِمَ التطبيق بموقع إلكتروني لتقديم خدمة حجز وشراء التذاكر إلكترونيا، كما أُتيحت خيارات الدفع المختلفة سواء كانت بالبطائق الائتمانية، أو الدفع نقدا عند الإستلام، ويتعلق نظام الترجمة بإضافة المترجمين ومهامهم وتقييمهم من حيث حضورهم ونسبة عملهم وغيره، وتتيح الخدمة المقدمة من مركز العمليات للزائر تقديم بلاغ للرئاسة في أي إشكالية تحصل له، سواء كانت عامة في إحدى ساحات الحرم، أو داخله، أو كانت إلكترونية تتعلق بإحدى الخدمات المقدمة فيه كما يتيح برنامج إرشاد خدمة تتيح للزائر عن طريق الموقع الاطلاع على الإرشادات الخاصة بالحج والعمرة خطوة بخطوة.