رابط التسجيل في الدعم الريفي وشروط التقديم في برنامج دعم التنمية الريفية

رابط التسجيل في الدعم الريفي ، يبحث عنه جميع المزارعين في الكثير من المناطق الريفية في المملكة العربية السعودية، حيث أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية برنامج الدعم الريفي ، وهو واحد من اهم برامج الدعم الذي تأتي ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي في المملكة العربية السعودية ورؤية 2030 التي تستهدف كافة القطاعات السعودية، كما يسعى الدعم الريفي إلى توفير الدعم المادي الكافي لمساعدة صغار المزارعين على تحسين وضعهم الاقتصادي وزيادة إنتاج وجودة المحاصيل الزراعية وتربية المواشي والنحل، كما يعمل على دعم الأشخاص العاطلين عن العمل وربات البيوت، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على طريقة التسجيل في دعم ريف ، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

رابط التسجيل في الدعم الريفي

يمكنكم إتباع خطوات التسجيل في الدعم الريفي التي سوف نذكرها لكم الآن لكي يتم التسجيل في منصة ريف بنجاح، وهذه هي طريقة التسجيل في الدعم الريفي :

من محرك البحث جوجل أكتب منصة ريف .

. بعد الدخول إلى بوابة الدعم الريفي ، أنقر على إنشاء حساب جديد على المنصة .

، أنقر على إنشاء حساب جديد على المنصة . أكتب جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح مثل ( رقم الهوية الوطنية الخاصة بك، الاسم كاملا، تاريخ ميلادك، رقم الجوال الخاص بك، رمز التحقق المرئي وكلمة المرور ) .

أنقر على أيقونة الدعم الريفي تسجيل الدخول .

. أدخل رمز التحقق المرئي المرسل لك على هاتفك .

ثم أحفظ البيانات وأطبع الرسالة .

الدعم الريفي شروط

لكي تتمكن من التسجيل عبر رابط التسجيل في الدعم الريفي ، يجب عليك أولا توافر هذه الشروط التي حددتها وزارة البيئة والمياه والزراعة :

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية .

يجب أن يكون المتقدم يملك حساب بنكي، وأن يكون نشطا ومسجلا على برنامج دعم الريف .

. كما يجب ألا يكون المتقدم يعمل في أي وظيفة أخري سواء خاصة أو حكومية .

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرون عاما .

يجب أن يكون لدي المتقدم وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية السعودية .

كذلك يجب ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 6000 ريال سعودي .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم شروط التسجيل في الدعم الريفي التي حددتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، لكي تتمكنوا من التقديم في الدعم الريفي للاسر المنتجه عبر رابط التسجيل في الدعم الريفي الموجود في هذا المقال .