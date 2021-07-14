- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الأضاحي في الراجحي 2021 /1442 لا تقتصر على السعوديين فقط.. اعرف طريقة حجز أضحية العيد في المقال التالي
عمر شويل - جدة أسعار الأضاحي في الراجحي 2021 /1442 تأتى مناسبة لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، فيتمكنون من حجز أضحية العيد على موقع أضاحي العيد 2021 وتكون الأضاحي في الراجحي مضمونة فهى لاتوزع على السعوديين فقط، بلا يمتد توزيعها للمحتاجين والفقراء داخل وخارج المملكة، يكون شراء أضحية العيد من الراجحي إلكترونيًا بما يضمن الوصول لكافة الراغبين حجز أضاحي العيد في الراحجي بعد إطلاعهم عن أسعار الأضاحي في الراجحي 2021 /1442 من أي مكان في المملكة بإشراف من الجهات الحكومية لضمان المصداقية والرقابة على المشروع.
أسعار الأضاحي في الراجحي 2021 /1442
قدم بنك الراجحي أسعار خاصة للأضاحي ثابته في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية، من أجل تسهيل عملية الحصول على الأضحية وتوزيعها على المسلمين في مختلف دول العالم ويمكن مطالعة أسعار الأضاحي في الراجحي 2021 /1442 من خلال الجدول الآتي:
- سعر أضحية البربري 855 ريال سعودي.
- سعر أضحية الروماني 1080 ريال سعودي.
- سعر أضحية السواكني 1150 ريال سعودي.
- سعر أضحية النعيمي 14900 ريال سعودي.
- الذبائح 799 ريال سعودي.
الأضاحي في الراجحي 2021
تقدم الأضاحي في الراجحي 2021 بالتعاون مع البنك الإسلامي وتحت إشراف لجنة الإفادة من الهدى والأضاحي المشكلة من عددًا من الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية، وبالتالى تتصف بالمصدقية، كما كشفت إدارة مصرف الراجحي عن أن أسعار الأضاحي في الراجحي 2021 /1442 مخفضة ومناسبة لجميع الفئات كما يتم من خلالها التوزيع لمختلف الدول حول العالم منها:
- العراق.
- سوريا.
- لبنان.
- فلسطين.
- الأردن.
- جيبوتي.
- السودان.
- بنجلاديش.
- باكستان.
- أذربيجان.
- مالى.
- تشاد.
- النيجر.
- بوركينافاسو.
- موريتانيا.
- غانا.
- ليبيريا.
- سيراليون.
- غينيا كوناكري.
- غينيا بيساو.
- جامبيا.
- السنغال.
- موريتانيا.
- تنزانيا.
- جزر القمر.
خطوات شراء أضحية العيد من الراجحي
وفر مصر الراجحي إمكانية شراء الأضحية وحجزها بسهولة قبل موعد عيد الأضحي المبارك بما يوفر المزيد من الوقت والجهد الذي كان يهدر بالطرق التقليدية، ولعل خطوات شراء أضحية العيد من الراجحي الآتي:
- أدخل على موقع الأضاحي الإلكتروني.
- اختر خدمة شراء النسك.
- يفتح المواقع قائمة بالخدمات المتاحة.
- حدد نوع الطلب أضحية، هدي، صدقة، عقيقة، فدية.
- اختر نسك الأضحية.
- حدد العدد المطلوب ويعرض المبلغ المطلوب.
- اختر الدفع.
- أضف البيانات المطلوبة “الاسم، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف الجوال”.
- حدد وسيلة الدفع “مدى أو بطاقة ماستر أو فيزا كارد”.
- استكمل الخطوات المطلوبة حتى استكمال الحجز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار الأضاحي في الراجحي 2021 /1442 لا تقتصر على السعوديين فقط.. اعرف طريقة حجز أضحية العيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.