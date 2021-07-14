نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أضاحي العيد 2021 في السعودية تفاصيل شاملة عن الأسعار وطريقة حجز الأضحية عبر rcj.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة أضاحي العيد 2021 في السعودية اشتري المناسب لك بعد الإطلاع على متوسط أسعار الأضاحي في السعودية 2021 وإمكانية حجز أضحية العيد من موقع الأضحية السعودي في الوقت المفضل للذبح حيث يبدأ ذبح أضاحي العيد من أول أيام عيد الفطر المبارك ويستمر حتى نهاية أيام التشريق، خاصة أن أجمع علماء الفقة والشريعة على أن أضحية العيد سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال : “ ضحى النبي صلى الله عليه وسلّم بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر، وضع رجله على صفاحهما”، لذا وفرت السلطات حجز أضاحي العيد 2021 في السعودية من أي مكان بالمملكة لضمان سهولة الحجز والمصداقية.

أضاحي العيد 2021 في السعودية

شهدت أضاحي العيد 2021 في السعودية ارتفاعًا ملحوظ في الفترة الماضية، ولكن هناك من يحرص على شراء الأضحية، ومتساءلاً عن أسعار الأضاحي في السعودية 2021 وطريقة حجزها، وهى من الأسئلة الكثيرة كلما اقترب موعد عيد الأضحي حيث تفرقنا عنه أيامًا قليلة، ويأتى الذبح في المسالخ بما يضمن الصحة العامة والحفاظ على البيئة، والحرص على الذبح بالطريقة الشريعة.

أسعار الأضاحي في السعودية 2021

ارتفعت أسعار الأضاحي في السعودية 2021 بالأونة الأخيرة نتيجة أليات العرض والطلب وزيادة القوة الشرائية على الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحي المبارك، لذلك نرصد متوسط أضاحي العيد 2021 في السعودية والتى قد تختلف حسب الوزن والنوع والأحجام ولكن تكون بالتقريب في الأسعار الواضحة في الجدول التالي:

سعر الخروف الروماني 1080 ريال سعودي.

سعر الخروف الأسترالي 1200 ريال سعودي.

سعر الخروف البربري 855 ريال سعودي.

سعر الخروف السواكني 1150 ريال سعودي.

سعر الخروف النعيمي 1490 ريال سعودي.

عجول حسلان بلدي من 3800 إلى 4200 ريال سعودي.

عجول ألماني صغيرة من 4000 إلى 5500 ريال سعودي.

أسعار الإبل في السعودية من 3400 إلى 6000 حسب العمر والوزن والحالة الصحية.

أسعار النعيمي 14900 ريال سعودي.

أسعار السواكني 1150 ريال سعودي.

أسعار روما 1080 ريال سعودي.

أسعار الحصبة 855 ريال سعودي.

طريقة حجز أضحية العيد في السعودية 1442

جاء طريقة حجز أضحية العيد في السعودية 1442 متميزة بالسهولة لتساعد المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية على إمكانية شراء الأضاحي من أي مكان بالسعودية، وحجزها إلكترونيًا من خلال الخطوات الآتية: