نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شراء سندات الهدي والأضاحي لموسم الحج 1441 من خلال منصة أضاحي في المقال التالي
عمر شويل - جدة مع اقتراب يوم النحر الأكبر يبحث الحجاح عن شراء سندات الهدي والأضاحي لموسم الحج 1441 من خلال منصة أضاحي، المنصة عبارة عن مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي في موسم الحج وتم إسناد المهمة إلى البنك الإسلامي للتنمية، ويهدف المشروع للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام لأداء نسك الهدي نيابة عنهم وأداء نسك الأضحية والصدقة وكذلك الوصية والعقيقة نيابة عن عموم المسلمين وكذلك توزيع لحوم الأضاحي على الفقراء بالحرم أولًا ونقل الباقي لنحو 25 دولة.
شراء سندات الهدي والأضاحي لموسم الحج 1441 من خلال منصة أضاحي
قيمة السند لهذا العام 795 ريال يمكن الشراء من خلال عدة منصات، أولًا منصة أضاحي، ومن خلال التطبيق الرسمي للمنصة، أو من خلال المسار الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة، أو من خلال مصرف الراجحي، أو من خلال البريد السعودي أو من خلال شركة الاتصالات السعودية أو من خلال جميعة نماء الخيرية أو من خلال جمعية هدية الحاج والمعتمرين الخيرية، ومن خلال منافذ البيع في الحرمين الشرفين وفي المشاعر المقدسة، ولشراء الهدي والأضاحي من خلال منصة أضاحي اتبع التالي:
- الدخول على منصة أضاحي من ثم تسجيل الدخول للمنصة
- الدخول لتبويب شراء نسك
- الاختيار إما هدي أو أضحية أو صدقة أو عقيقة أو فدية قيمة السند 795 ريال
- قم باختيار العدد الذي ترغب فيه ثم تنفيذ الطلب يظهر لك رقم الكوبون ورقم الطلب
- بعد الطلب تستطيع تتبع الطلب من خلال الموقع الإلكتروني أو من خلال التطبيق الرسمي قم بكتابة رقم الكوبون من ثم يظهر طلبك أمامك يظهر لك تنفيذ النسك وحين الانتهاء منه يظهر لك توزيع على المستحقين.
شراء سند الأضحية والهدي من مصرف الراجحي
- من خلال القائمة الرئيسية لتطبيق بنك الراجحي موبايل
- اذهب لخيار المدفوعات
- من ثم اختر مدفوعات الهدي والأضاحي
- من ثم اختيار الكمية والعدد والنقر على الدفع
- ومتابعة الطلب بعد ذلك .
من خلال شراء سندات الهدي والأضاحي لموسم الحج 1441 تُشارك في توزيع الهدي والأضاحي على المستحقين في 25 دولة، يوجد لدى المشروع 8 مجازر تتم في نظافة كاملة مع مراعاة كل الإجراءات الاحترازية لهذا العام.
برنامج الأضاحي منصة أحسان
أكدت منصة أحسان أنه تيسيرًا على المواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام جاء البرنامج ليُسهل النسك، وأوضحت المنصة عبر حسابها الرسمي على توتير أن تأدية النسك 2021 يأتي عبر خيارات متعددة وتكون خطوات إخراج الأضحية الدخول لمنصة احسان واختيار الأضاحي ثم اختيار الأضحية وتحديد العدد وإكمال عملية الدفع وسوف تصل للمستفيد تحديثات عن حالة الأضحية أول بأول.
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