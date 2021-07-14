خطوات سداد أضاحي الراجحي 1442 من خلال الصراف ومباشر أفراد almubasher

خطوات سداد أضاحي الراجحي 1442 بالتزامن مع اقتراب موعد موسم الحج وعيد الأضحى المبارك الذي يتم به شراء الأضاحي ومن ثم توزيعها الى الأشخاص المحتاجين والفقراء، سواء من الحجاج او غير الحجاج، فنجد أن الكثير من الأشخاص داخل انحاء المملكة العربية السعودية المختلفة يقوموا بالبحث في هذا التوقيت عن طريقة سداد الأضاحي التي تم طرحها وحجزها من قبل الراجحي بالسعودية، حيث يوفر الراجحي للأشخاص إمكانية السداد بأكثر من طريقة من بينها السداد من خلال الصراف الآلي او السداد من خلال البوابة الخاصة بمباشر أفراد، وسوف نطرح من خلال هذا المقال كيفية اجراء عملية السداد للأضاحي عن طريق الصراف وكذلك من خلال خدمة مباشر للافراد.

خطوات سداد أضاحي الراجحي 1442

يوفر مصرف الراجحي للعملاء الكثير من الخدمات ومن أهمها هي عملية سداد التكلفة الخاصة بالأضاحي من خلال الصراف الآلي، وهي الخدمة التي يتم إجراؤها من خلال الخطوات التالية.

اولا يتم التوجه الى اقرب صراف الي خاص بمصرف الراجحي لتتم عملية السداد.

يتم ادخال البطاقة الخاصة بالمستخدم في المكان المخصص لها.

إدخال الرقم السري الخاص بالبطاقة.

يتم الولوج الى الخدمات المتاحة.

اختيار خدمة السداد من بين الخدمات.

تحديد المدفوعات.

يتم اختيار خدمة الهدى والأضاحي.

تحديد المبلغ المراد دفعه عبر الصراف الالي.

الضغط على سداد المبلغ.

أسعار الأضاحي وطريقة حجز الأضحية إلكترونيا

طريقة سداد أضاحي الراجحي من خلال مباشر للافراد 2021

تعد خدمة مباشر للأفراد هي واحدة من أهم الخدمات التي يتم تقديمها من قبل مصرف الراجحي يتيح إجراء الكثير من التعاملات للعملاء إلكترونيا، حيث وفر مصرف الراجحي إمكانية سداد أضاحي الراجحي من خلال خدمة مباشر للأفراد وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.