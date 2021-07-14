الخدمة المدنية: مواعيد إجازة عيد الأضحى لعام 1442هـ متى عودة الموظفين بالسعودية بعد إجازة عيد الأضحى 1442 

مواعيد إجازة عيد الأضحى لعام 1442هـ بالتزامن مع تحديد غرة شهر ذو الحجة خلال الأيام الماضية ومع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك الذي تفصلنا عنه أيام قليلة فقط، فنجد أن عمليات البحث تشتد في هذا التوقيت بشكل ملحوظ للتعرف على موعد عودة الموظفين بعد اجازة عيد الاضحى في السعودية، حيث تعتبر اجازة عيد الاضحى من الإجازات الرسمية التي يتم منحها لكافة الموظفين والعاملين بالقطاعات المختلفة الحكومية والخاصة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وبعد تحديد موعد عيد الاضحى فقد تم تحديد موعد بداية ونهاية الاجازة للموظفين بالمملكة العربية السعودية أيضا في كافة القطاعات المختلفة، موعد آخر دوام للبنوك السعودية قبل إجازة عيد الأضحى 2021، وسوف نرصد الآن من خلال هذا المقال ما هو موعد عودة الموظفين بعد انتهاء اجازة عيد الاضحى المبارك 1442.

موعد اجازة عيد الاضحى للموظفين في السعودية 1442

قامت وزارة الخدمة المدنية السعودية خلال الايام الماضية بتحديد موعد اجازة عيد الاضحى المبارك للموظفين في جميع القطاعات في المملكة العربية السعودية، وذلك تبعا للائحة الإجازات المدنية للاجازات المشروعة للموظفين على مدار العام، ومن المقرر ان تبدأ اجازة الموظفين في القطاع الحكومي في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية في يوم 5 من شهر ذو الحجة، والذي يوافق يوم الخامس عشر من شهر يوليو، ومن المقرر ان تستمر هذه الاجازة حتى نهاية عيد الأضحى، حيث تنتهي رسميا في يوم الخامس عشر من شهر ذو الحجة والذي يوافق يوم الخامس والعشرين من شهر يوليو 2021.

مواعيد إجازة عيد الأضحى لعام 1442هـ

القطاع العام: تبدأ الإجازة بنهاية يوم الأربعاء الموافق 1442/12/04هـ وتنتهي بنهاية يوم الأحد الموافق 1442/12/15هـ القطاع الخاص: تبدأ الإجازة بنهاية يوم الأحد الموافق 1442/12/08هـ وتنتهي بنهاية يوم الخميس الموافق 1442/12/12هـ.

موعد عودة الموظفين بعد إجازة عيد الأضحى

موعد انتهاء اجازة عيد الاضحى وعودة الموظفين بعد الإجازة رسميا في جميع القطاعات والمؤسسات بالمملكة العربية السعودية هو أكثر ما يتم البحث عنه وتداوله في هذا التوقيت بشكل كبير، ونجد أنه طبقا موعد اجازة الموظفين لعيد الاضحى المبارك فمن المقرر ان يعود الموظفين إلى العمل بشكل طبيعي بعد انتهاء اجازة عيد الاضحى المبارك في يوم الخامس عشر من شهر ذو الحجة، والذي يوافق يوم الخامس والعشرين من شهر يوليو الجاري، حيث من المقرر ان يستأنف الموظفين عملهم بشكل طبيعي في اليوم التالي والذي يوافق يوم السادس والعشرين من يوليو