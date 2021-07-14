المساعدة المقطوعة شروطها وطريقة الاستعلام الجديدة عنها 1442

إيداع المساعدة المقطوعة، البحث عن هذه المساعدة ما يزال يشغل أذهان المئات بل الآلاف من السعوديين الراغبين في معرفة تفاصيلها وأخبارها الجديدة وكذلك طريقة الاستعلام عنها، وذلك لأن مقطوعة الضمان الاجتماعي تعتبر من أفضل المساعدات المخصصة للفئات الأشد فقرا في المملكة العربية السعودية وذلك في برنامجها الطموح وهو رؤية 2030، حيث يبحث الكثير من المواطنين في السعودية يوميا من أجل الإطلاع على جديد أخبار هذه المساعدة، وهذا دليل على شعبيتها العريضة حيث أن عشرات الآلاف يتقدمون أسبوعيا للتسجيل فيها من أجل الحصول على المبلغ المالي المقدم من طرف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، والذي يعد بوابة للفقراء نحو بناء مشاريع صغيرة وغير ذلك مما يستفيد منه المواطن السعودي البسيط، وفي موقع ثقفني نقدم للمواطنين الراغبين في معرفة أخبار هذه المساعدة جديد أخبارها وشروطها وموعد إيداعها في هذا المقال المفصل عنها.

المساعدة المقطوعة

المساعدة المقطوعة من المنح المالية التي يعرفها جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية حيث أن الإقبال عليها مرتفع ويتزايد يوما بعد يوم، خصوصا بعد الأثر الكبير الذي خلفته جائحة كورونا والتي انعكس سلبيا على حياة المواطنين البسطاء الذين لا حول لديهم ولا قوة ويعيشون من عملهم اليومي والذي توقف بسبب تلك الإجراءات التي اتخذت بشأن كورونا في المملكة، لذلك البحث مرتفع عليها جدا خصوصا في هذه الفترة بالذات، وقد قامت الحكومة بالإعلان عنها رفقة بعض المساعدة الأخرى التي كانت فاتحة خير للمواطنين في المملكة والذين يعانون من الفقر وكذلك الأسر التي لا معيل لها، وهي من المساعدات التي تصرف للمواطن مرة في السنة ولا يحق له طلبها إلا بعد انقضاء سنة أخرى، كما أنها عبارة عن مبلغ الي معتبر يتراوح ما بين عشرة آلاف ريال وثلاثين ألف حسب حاجة الشخص والأسرة.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

هناك شروط بارزة حددت من طرف وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في السعودية، وتعتبر هي المعايير التي تصرف المساعدة المقطوعة للمواطنين بسببها، ولهذا نريد أن نطلعكم على هذه الشروط التي تعتبر في غاية الأهمية، وهي:

المواطن يجب أن يكون يمتلك الجنسية السعودية فلا تصرف للمقيمين.

كما يجب عليه أن يكون مقيما في السعودية أيضا.

عمر الشخص من 35 سنة فما فوق ذلك.

أن لا يكون موظفا.

أن لايكون تاجرا أو سافر من المملكة أكثر من ثلاثة أشهر.

أن لا يكون قد حصل على المساعدة في السنة الأخيرة.

موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي

هذا هو مربط الفرس فغالبية الباحثين والمستفسرين يسألون هذا السؤال عن ما هو الموعد المحدد لهذه المساعدة، وهذا قد تمت الإجابة عليه من طرف الدعم الفني للعملاء على تويتر ردا على مستفسر، حيث أكدوا أن الوزارة لم تحدد أي موعد بشأن المقطوعة وأضاف الحساب أن المواطنين عليهم الاستعلام عن حالة طلبهم عبر موقع الوزارة وأن أي مواطن تم قبوله يصرف له المبلغ مباشرة.

طريقة الاستعلام برقم الطلب