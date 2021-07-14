طريقة التسجيل في دعم ريف عبر منصة ريف للأسر المنتجة Reef.Gov.Sa و ربات البيوت

التسجيل في دعر ريف للأسر المنتجة ، يتزايد البحث بشكل يومي على التسجيل في الدعم المادي لدعم ريف الذي يخدم الكثير من الفئات المستهدفة من الأسر ذوي الدخل المحدود بالمملكة العربية السعودية، وجاءت منصة ريف كغيرها من المنصات الإلكترونية الجديدة في المملكة التي تهدف الى تحسين الأوضاع الحياتية للمواطنين و الاستفادة من مهاراتهم وصقلها، منصة ريف للأسر المنتجة الهدف منها هو التنمية المستدامة في القطاع الريفي الزراعي ورفع من المستوى المعيشي لصغار المزارعين و العاطلين من الأسر الريفية، والعمل على زيادة الكفاءة الإنتاجية وتحسين نمط الحياة بما يتوافق مع رؤية 2030 والتحسين من الأمن الغذائي واستدامته بما يتناسب مع المناطق الريفية.

دعم ريف للأسر المنتجة

الرسالة الاستراتيجية لبرنامج دعم ريف للأسر المنتجة، هو تعزيز قدرات صغار المنتجين الزراعين والجمعيات التعاونية و مؤسساتهم الريفية للحصول على الموارد الإنتاجية والخدمات الزراعية، وقد تم وضع عدد من الشروط التي تُحدد الفئات المستهدفة من الدعم المادي الذي تقدمه منصة ريف للأسر للمنتجات الزراعية مثل :

“منتجات البن العربي، منتجات الثروة الحيوانية، قطاع النحل وإنتاج العسل، قطاع الورود والزيوت العطرية، منتجات الثروة السمكية، منتجات الفاكهة، منتجات المحاصيل البعلية، منتجات القيمة المضافة”

شروط التسجيل في برنامج دعم ريف

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

يعمل في المجال الزراعي، وألا يكون موظف في المؤسسات الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص.

ألا يقل عمره عن 21 سنة، وألا يكون دخله يزيد عن 6000 ريال سعودي في الشهر الواحد.

ألا يكون من المستفيدين في أحد برامج الدعم الحكومي

إرسال جميع الأوراق الثبوتية أثناء التسجيل.

يجب أن يكون المتقدم يعيش في أحد المناطق التي تقدم الدعم المادي لبرنامج ريف

يصل الدعم المقدم من برنامج ريف الذي تدعمه وزارة البيئة والمياه والزراعة الى 54 ألف ريال سنويا

حاصل على شهادة من وزارة الموارد البشرية للعمل الحر

التقديم يكون فقط من خلال موقع ريف الرسمي.

رابط التسجيل في ريف للدعم المادي

لتسجيل والاستفادة من الراتب الشهري الذي يقدمه برنامج ريف للدعم المادي للأسر المنتجة وصغار المزارعين وربات البيوت لابد من الدخول على موقع ريف reef.gov.sa.