الأمير عبدالعزيز الفيصل يرأس الوفد السعودي في أولمبياد طوكيو 2020

دوت الخليج – الرياض يرأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الوفد السعودي المشارك في دورة الألعاب الأولمبية الـ32 التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو بداية من الثالث والعشرين من شهر يوليو الجاري.

وتشارك السعودية بـ33 لاعباً ولاعبة يمثلون 9 منتخبات كأكبر بعثة رياضية من حيث عدد الألعاب في تاريخ مشاركات المملكة بدورات الألعاب الأولمبية.

ويتقدم المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم المشاركة الخضراء في أكبر تظاهرة رياضية على مستوى العالم، فيما يشارك منتخب كرة الطاولة بواسطة اللاعب علي الخضراوي، والسباح يوسف بوعريش في السباحة، والتجديف بحسين علي رضا، والرامي سعيد المطيري في الرماية، وطارق حامدي (75 كجم) في الكاراتيه، وسليمان حماد (73 كجم) وتهاني القحطاني (78 كجم) في الجودو، والربّاع محمود آل حميد (72 كجم) وسراج آل سليم (61كجم) في رفع الأثقال، وفي ألعاب القوى العداء مازن الياسين في سباق 400م، والعداءة ياسمين الدباغ في سباق 100م.

يذكر أن المملكة شاركت في دورة الألعاب الأولمبية ميونخ 1972م بـ9 لاعبين، ودورة مونتريال عام 1976م بـ12 لاعباً، ولوس إنجلوس ( 1984م ) بعدد 40 لاعبا، و 14 لاعباً في أولمبياد سيئول ( 1988م ) ، و 9 لاعبين في دورة ألعاب برشلونة ( 1992م ) و30 لاعبا في دورة أتلاتنا ( 1996م ) و 12 لاعباً في دورة سيدني ( 2000 م ) و 15 لاعباً في دورة أثينا ( 2004م ) و 14 لاعباً في دورة بكين ( 2008م ) و17 لاعباً ولاعبة في دورة لندن 2012م، و 11 لاعباً ولاعبة في دورة ريو دي جانيرو 2016م.

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