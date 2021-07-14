كم باقي على عيد الاضحى بالميلادي 2021 والهجري 1442

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عمر شويل - جدة كم باقي على عيد الاضحى بالميلادي 2021 هو بالطبع أكثر ما يشغل كل أبناء الأمة الإسلامية في الوقت الحالي سواء داخل او خارج المملكة العربية السُّعُودية ؛ حيث قد بدأ فعليًا العد التنازلي لموعد أول أيام عيد الأضحى المبارك، وفيما يلي على موقع ثقفني؛ توضيح تاريخ عيد الأضحى كم باقي عليه بالتفصيل سواء بالتقويم الميلادي أو التقويم الهجري أيضًا وذلك للعام الجاري 2021م – 1442 هـ.

كم باقي على عيد الاضحى بالميلادي 2021

تاريخ العيد هو 20-7-2021م، لقد قامت الهيئة المتخصصة في استطلاع رؤية الهلال داخل المملكة العربية السُّعُودية بالاستطلاع رؤية هلال ذي الحِجَّة والذي يُعد هو أول يوم من الأيام المعلومات الذين قد ورد ذكرهم في القرآن الكريم، ولقد وافقت غرة ذي الحِجَّة يوم 11 من شهر يوليو عام 2021م.

ونظرًا إلى أن أول أيام عيد الأضحى يُوافق اليوم العاشر من شهر ذي الحَجَّة من كل عام والذي يُعرف باسم يوم النحر؛ فهذا يُشير إلى أن موعد عيد الأضحى المبارك سوف يُوافق تاريخ يوم 20 – 7 – 2021 م أي إنه لم يتبق سوى أيام بل سويعات قلائل تفصلنا عن حلول عيد الأضحى المبارك.

متى تنتهي اجازة عيد الاضحى 1442

فيما يخص موعد إجازة عيد الاضحى لموظفي الحكومة؛ فلقد أشارت وزارة العمل السُّعُودية (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) في وقت سابق إلى أن مدة إجازة عيد الأضحى هذا العام سوف تبلغ (10) أيام ، حيث سوف تبدأ الإجازة في يوم الخامس من شهر ذي الحِجَّة أي يوم الخميس الموافق 15 من شهر يوليو (15-7-2021م)، وسوف تنتهي الإجازة بانتهاء أيام عيد الأضحى يوم الجمعة الموافق 24 من شهر يوليو ، ونظرًا إلى أن يوم السبت إجازة عمل رسمية؛ فإنه من المنتظر أن يعود الموظفين إلى أعمالهم في تمام يوم الأحد الموافق الـ 26 من شهر يوليو (26-7-2021م) الموافق 15 من شهر ذي الحِجَّة 1442 هـ.

متى تنتهي إجازة عيد الأضحى القطاع الخاص 1442

يُذكر أن إجازة الأفراد العاملين في القطاع الخاص لا تخضع بشكل كامل إلى وزارة العمل السُّعُودية ، خصوصًا أن كل مؤسسة خاصة تمنح موظفيه إجازة وفقًا لمتطلبات وسير العمل بها، ولكن بوجهٍ عام ؛ نجد أن معظم المؤسسات تعطي إجازة العيد كاملة بداية من يوم وقفة عرفات الموافق 19-7-2021م هذا العام وحتى آخر أيام العيد الموافق 23-7-2021م وربما يتم مَد الإجازة في يوم السبت أيضًا للمؤسسات التي لا تمنح الموظفين يوم السبت إجازة رسمية.

استثناءات إجازة عيد الأضحى 2021 – 1442

هناك بعض الموظفين وأصحاب المهن الذي يكون من الصعب حصولهم على إجازات في أيام العيد ، وهؤلاء الموظفين يتم تعويضهم بطبيعة الحال عن ساعات عمل إضافية نظير النزول إلى العمل في أيام العيد، ومن هؤلاء الموظفين ما يلي: