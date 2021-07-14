نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض الأسرة كم ياخذ وقت 1443 وشروط الحصول على القرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض الأسرة كم ياخذ وقت ؟ من المعلومات التي تهم معظم الأسر السعودية الراغبة في الحصول على قرض الأسرة عبر بنك التسليف والادخار السعودي؛ حيث قد قام بنك التسليف بالمملكة العربية السعودية بعمل قرض يطلق عليه قرض الأسرة وهذا القرض يستفيد منه جميع المواطنين أصحاب الأسر والغير قادرين في المملكة على ومن خلال هذا المقال سوف نقوم بتوضيح كافة المعلومات التي تخص قرض الأسرة بالتفصيل.

قرض الأسرة كم ياخذ وقت 1443

من 7 إلى 10 أيام، حيث قد قام بنك التسليف بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن أن الحصول على قرض الأسرة يحتاج إلى القيام بتقديم طلب إلى إدارة بنك التسليف وأيضاً يتم تقديم كافة المستندات والأوراق التي من خلالها يتم تحديد إذا كان المواطن يستحق أن يحصل على القرض أم لا يستحق وهذا الأمر يأخذ وقت يتراوح ما بين سبعة أو عشرة أيام لأن البنك يحتاج إلى فترة لكي يتأكد من صحة الأوراق والمستندات التي تم تقديمها.

ما هي قيمة قرض الأسرة

يتساءل العديد من المواطنين السعوديين عن قيمة قرض الأسرة الذي يتم الحصول عليها عند التقديم للحصول على القرض ولكن قيمة القرض مختلف وغير ثابتة حيث أن قيمة القرض يتم تحديدها حسب عمر المتقدم للحصول على قرض الأسرة ولكن تعتبر أقصى قيمة يتم الحصول عليها هي ستون ألف ريال سعودي (٦٠٠٠٠) وسوف نوضح قيمة القرض كما يلي.

إذا كان عمر المتقدم لعمل القرض قد تجاوز عمر ٦٥ عام ومع ذلك عمره لا يتعدى ٧٠ عاما سوف يتم حصول قرض بمبلغ ١٨ ألف ريال سعودي فقط.

إذا كان عمر المتقدم لعمل القرض ٦٠ عاماً ولا يتعدى عمر ٦٥عاما ؛ فمن الممكن أن تكون قيمة القرض ٣٠ ألف ريال سعودي.

شروط الحصول على قرض الأسرة

لقد قامت إدارة بنك التسليف بوضع عدة شروط حتى يتمكن المواطن السعودي من الحصول على قرض الأسرة وتشمل شروط قرض الأسرة بنك التسليف، ما يلي:

من الضروري أن يقوم صاحب طلب القرض بتقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

يقوم بنك التسليف بتوفير هذا القرض للمواطن الذي لا يملك دخل أو المواطن ذات الدخل المحدود في المملكة العربية السعودية.

على المواطن الذي قام بعمل قرض قبل ذلك من البنك عليه أن يكون قد قام بالانتظام في تسديد الأقساط حتى يتمكن من الحصول على قرض أخر.

لابد أن يكون مواطن سعودي الجنسية حيث إن القرض غير متاح للمقيمين أو الوافدين.

من الممكن أن تقوم المرأة السعودية التقديم للحصول على قرض الأسرة وذلك في حالة إذا كانت مطلقة أو أرملة أو أن تكون تربي أطفال وفي هذه الحالة لا يتم النظر إلى عمرها.

يجب أن يكون الفرد الراغب في عمل القرض الراتب الشهري له لا يتجاوز ١٠ ألف ريال سعودي وأن يكون الراتب السنوي له يجب أن لا يزيد عن ١٢٠ ألف ريال سعودي.

لا يجب على المواطن الذي قد وصل إلى سن ٧٠ عاما فأكثر أن يقوم بالتقديم للحصول على القرض.

يجب أن يتم ضم الأبناء سواء كان ذكور أو إناث إلى القرض وذلك بشرط أن يكون عمرهم تحت عمر ٢٤عاما وإذا كان مقبلين على الزواج أو قد تم الزواج فعليًا فلا يتم حسابهم في نسبة القرض.

إذا كان المواطن المتقدم للحصول على القرض عمره يزيد عن ٥٥ عاماً يعمل البنك على تخفيض نسبة الفائدة حتى يتم إكمال الأقساط وذلك قبل أن يصل إلى عمر٦٠ عاماً.

الأوراق والمستندات المطلوبة لعمل قرض الأسرة

للحصول على قرض الأسرة يجب على المواطن أن يقوم بتقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة ويوجد أوراق تخص القطاع الحكومي وأيضاً توجد أوراق تخص القطاع الخاص وهذه الأوراق هي كالآتي:-

الأوراق المطلوبة من القطاع الحكومي:

الأوراق التي يجب تقديمها سواء كان المواطن الذي يرغب في الحصول على قرض الأسرة يعمل تبع القطاع الحكومي تشمل:

يجب تقديم صورة من سجل الأسرة.

تقديم نموذج تسليم البريد بشرط أن يكون عليه توقيع العميل واسمه وأيضاً أسم وختم موظف البريد.

تقديم كشف حساب بمدة الثلاث شهور الأخيرة من الراتب الخاص به.

القيام بتقديم الأصل من رقم حساب الآيبان المكتوبة على مستندات البنك وذلك بشرط أن يكون تم ختمه من البنك.

تقديم الهوية الوطنية الخاصة المواطن.

يجب تقديم تصريح بياناتي وذلك بشرط أن يكون هذا التصريح ساري.

تقديم نموذج ١٠٤ مطبوع وذلك بعد القيام بتعبئة إلكترونياً ولابد من وجود جميع التوقيعات والأختام عليه بشرط عدم مرور أكثر من ٦٠يوم عليه.

وكذلك يجب تقديم تصريح بياناتي يخص الأبناء الذي يتم إعانتهم ولابد أن يكون هذا التصريح ساري حيث أنه يتم ضم الأبناء الذكور من عمر ١٨ الى ٢٤ عاماً أما بالنسبة للإناث فيتم ضمهم عن عمر أكثر من ١٨ عاما.

ثانياً الأوراق المطلوبة من القطاع الخاص:

هذه هي الأوراق التي يجب تقديمها للحصول على قرض الأسرة إذا كان المواطن تابع لقطاع العمل الخاص:

من الضروري أن يتم تقديم صورة الهوية الوطنية الخاصة به (سارية).

يجب تقديم مستند مفصل عن الراتب الخاص بالمواطن وذلك يكون بشرط أن يكون هذا المستند مختوم وموقع من جهة العمل ويكون مكتوب عليه تاريخ التوقيع ولا بد أن لا تزيد المدة عن ٦٠ يوم.

تقديم تصريح بياناتي خاص بالمواطن وتقديم تصريح أخر خاص بالأبناء ويجب أن يكون هذا التصريح ساري.

تقديم عقد الزواج الخاص بالمواطن.

تقديم صورة السجل الأسري وذلك مع إضافة الزوجة فيه.

كذلك تقديم الأصل من حساب الآيبان الذي تم كتابته في أوراق البنك حيث أنه من الضروري أن يتم ختمه من البنك.

شهادة أجور مشترك بشكل مطبوع ويتم الحصول عليها عن طريق موقع التأمينات الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

وفي النهاية نكون قد تعرفنا على قرض الأسرة كم ياخذ وقت وتعرفنا أيضاً على الشروط التي يجب مراعاتها عند الراغبة في الحصول على القرض وأيضاً قمنا بتوضيح الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على قرض الأسرة.