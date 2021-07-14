للسعودين سداد فورى للمديونية والقرض حتى مبلغ مليون ونصف ريال

يقع الكثير من المواطنين السعودين بمشكلة عدم استطاعة إستكمال القروض الممنوحة من قبل الجهات المختلفة سواء كانت بنوك عاملة بالمجتمع السعودى او مؤسسات مالية متخصصة للتمويل بشكل عام فى عدة أوجه بحسب الشروط المفترضة والتى تتضمن مدة السداد والهامش الربحى المحدد سلفاُ ولهذا يأتى على الخط فرصة إستكمال سداد القروض من قبل البنك السعودي للاستثمار والذى يقوم بدوره بسداد المبلغ المتبقى والذى تم التوقف عن سداده

اليكم الشروط الخاصة بذلك التمويل

الشروط التى يتم اشتراطها للتقديم على منح سداد المديونية من البنك السعودي للاستثمار عبر التمويل عن طريق السلع لأى من البنوك التى قمت بالاقتراض منها مقابل هامش ربح بسيط علاوة على مزايا أخرى يقوم بتقديمها البنك حاليا بتقديمها لتشجيع عملاءه واول تلك الشروط التى لابد أن تكون متوفرة فى المتقدم لاستكمال سداد مديونته من قبل البنك :

1- أن يكون مواطن سعودى

2- يشترط فى عمر المتقدم أن لايقل عن واحد وعشرون عاماً ولا يتجاوز عند إنتهاء السداد عن عمر يتجاوز الخمسة وستون عاماً

3- الحد الادنى للراتب لايقل عن 6000 ريال ويكون الاساسى من الراتب هو خمسة الاف ريال

ويقبل البنك العاملين بالقطاع الحكومى او العاملين بالشبه حكومى أو القطاع الخاص

وايضاً يقبل هذا السداد المقدم من البنك بالتقدم من قبل العاملين بالقطاع العسكرى بشرط أن يكون مرعلى تعينهم شهر للضباط وعلى الأفراد بالقطاع العسكرى فترة 12 شهرا من تاريخ تعينهم

بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص يشترط أن يكون مرتبهم لايقل عن 8000 الاف ريال ويكون الاساسى هو خمسة الالف ريال

المميزات المقدمة من قبل البنك

1- مدة سداد التمويل من 6 اشهر إلى ستون شهرا

2- مبلغ التمويل المقدم يبداء من مبلغ 50,000 ريال الى 1,500,000 ريال مع امكانية دفع تمويل اكبر فى حال زيادة المرتب من قبل جهة العمل

3- يمكن إعادة التمويل فى حال تم سداد 20 فى المائة من المبلغ

4- هامش الربح هو بسعر تنافسى عن باقى البنوك الاخرى التى تقوم بذات الخدمة

5- السداد متوافق مع احكام الشريعة الاسلامية

6- صرف المبلغ بذات اليوم فى حال أن تم إستكمال كافة المستندات اللازمة من قبل البنك وتمت الموافقة عليها

7- يتم تقديم بطاقة ائتمانية مدى الحياة للمتقدم

ويمكنكم معرفة باقى التفاصيل كاملة من خلال ر ابط البنك السعودي للاستثمار