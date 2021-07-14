نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد الاعتراض على مبلغ حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبدأ حساب المواطن تلقي طلبات الاعتراض على مبلغ حساب المواطن في الدفعة 44 التي تم إيداعها في شهر يوليو 2021 والتي بلغت 1.9 مليار ريال استفاد منها 10.5 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم.

مبلغ حساب المواطن كيف يتحدد ؟

يذكر أن قيمة الدعم التي يحصل عليها المستفيد كل شهر تتوقف على عدد من العوامل التي تسمى الأهلية أو شروط الأهلية حيث تشمل هذه العوامل متوسط الدخل الشهري للأسرة وكذلك عدد أفراد الأسرة والتركيبة العمرية للأفراد أو الفئات العمرية التي يندرجون فيها.

الاعتراض على حساب المواطن

ويتاح الاعتراض على حساب المواطن في اليوم الخامس من إيداع الدعم الشهري ويستمر الاعتراض على الدعم لمدة 3 أشهر ولا يحق الاعتراض بعد انقضاء هذه المدة وفي حالة قبول الاعتراض يتم الصرف بأثر رجعي أما في حالة رفض الاعتراض فلا يتم الصرف.

موعد حساب المواطن

يذكر أن موعد حساب المواطن هو اليوم العاشر من الشهر الميلادي وقد يتم التأجيل يوم واحد أو التقديم يوم واحد بحسب الأحوال حيث إذا تصادف مع إجازة رسمية يتم التقديم إلى يوم 9 في الشهر إن كان اليوم العاشر يوم الجمعة أو التأجيل ليوم 11 إذا تصادف اليوم العاشر مع يوم السبت.

التسجيل في حساب المواطن

والمعروف أنه قد تم تعليق التسجيل الجديد في حساب المواطن منذ مارس 2020 وتم وضع حد أعلى لمبلغ الدعم ويقتصر التسجيل فقط للراغبين في اضافة تابعين جدد ولا يتم قبول تسجيل جديد في حساب المواطن لحين إعادة فتح باب التسجيل في موعد لم يتم الإفصاح عنه بعد.

تحديث حساب المواطن

وفي جميع الأحوال يجب الحرص على تحديث حساب المواطن بشكل دوري حيث يجب ألا تمر فترة 15 يومًا من تاريخ تغيير البيان وإلا سيتم وقف الدعم عن المستفيد ولن يكون بمقدوره التسجيل مرة أخرى في البرنامج حيث لا بد أن تتطابق البيانات المسجلة في البرنامج مع البيانات المسجلة لدى الجهات الرسمية.

اثبات الاستقلالية في حساب المواطن

يجب اثبات الاستقلالية في حساب المواطن لمن تقدم بطلب مستقل حيث يجب إرفاق عقد إيجار موحد أو صك ملكية أو شهادة سكن جامعي.