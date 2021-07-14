نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 2021 _ 1442 مواقيت صلاة العيد في كافة المدن بالسعودية في المقال التالي
موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 2021 _ 1442، أعلنت الحسابات الفلكية أن أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء الموافق 20 من شهر يوليو الجاري أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن يكون يوم الأثنين الموافق 19 من شهر يوليو الحالي هو يوم عرفة، وهذا بعد أن أعلنت أن يوم 10 يوليو هو المتمم لشهر ذو القعدة وغرة شهر ذي الحجة يوم الأحد لموافق 11 من شهر يوليو، وبظل الظروف الاستثنائية التي يواجها العالم كله فقد عادت مناسك الحج مجدداً، وقامت المملكة العربية السعودية بفتح بابها أمام الحجاج حيث أن المملكة تبذل قصار جهدها في أن تدعم الحج لذلك العام بظل الأزمة الحالية، والكثير متشوقين لزيارة بين الله وأداء مناسك الحج، وأن كافة المسلمين بكل مكان بالعالم يترقبون حلول العيد بفرحة.
موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 2021 _ 1442
يبحث عدد كبير من السعوديين والمقيمين بها في هذه الأيام عن موعد عيد الأضحى المبارك ومواقيت أداء صلاة العيد، وبعد أن تم منع صلاة العيد بالعام الماضي حتى لا تزيد حالات الإصابة بفيرس كورونا المستجد، ومن المعروف أن كل دولة تلتزم برؤية الهلال بالسماء حتى تعلن ولادة الهلال منذ بداية الشهر الهجري، ولكن الأمر مختلف عندما يكون بشهر ذي الحجة، وتعتبر ولادة شهر ذي الحجة الهجري موعد لبداية صوم الأيام التسعة المباركة التي تنتهي بيوم وقفة عرفات، ويليها اليوم التالي ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك، وقد بدأ العد التنازلي لاحتفال الأمة الإسلامية بقدوم عيد الأضحى المبارك الموافق الثلاثاء العاشر من ذي الحجة والموافق 20 من شهر يوليو لعام 2021، وبالتالي يتم اتباع هذه التاريخ في كافة مناطق المملكة العربية السعودية.
مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك
مواقيت صلاة العيد في كافة المدن بالمملكة العربية السعودية والفرق يكون بينهم دقائق فقط والتي تتمثل كالآتي:
- توقيت الصلاة بمكة المكرمة: 6.09 صباحاً.
- توقيت الصلاة في تبوك: 6.09 صباحاً.
- توقيت المدينة المنورة: 6.05 صباحاً.
- توقيت الصلاة بالدمام: 5:19 صباحاً.
- توقيت صلاة العيد بجدة: 6:11 صباحاً.
- مواقيت الصلاة بالطائف: 6:17 صباحاً.
- مواقيت صلاة العيد بينبع: 6:11 صباحاً.
- مواقيت الصلاة بالعلا: 6:7 صباحاً.
الوسوم
error: Alert: Content is protected !!
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 2021 _ 1442 مواقيت صلاة العيد في كافة المدن بالسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.