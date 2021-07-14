موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 2021 _ 1442 مواقيت صلاة العيد في كافة المدن بالسعودية

موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 2021 _ 1442، أعلنت الحسابات الفلكية أن أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء الموافق 20 من شهر يوليو الجاري أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن يكون يوم الأثنين الموافق 19 من شهر يوليو الحالي هو يوم عرفة، وهذا بعد أن أعلنت أن يوم 10 يوليو هو المتمم لشهر ذو القعدة وغرة شهر ذي الحجة يوم الأحد لموافق 11 من شهر يوليو، وبظل الظروف الاستثنائية التي يواجها العالم كله فقد عادت مناسك الحج مجدداً، وقامت المملكة العربية السعودية بفتح بابها أمام الحجاج حيث أن المملكة تبذل قصار جهدها في أن تدعم الحج لذلك العام بظل الأزمة الحالية، والكثير متشوقين لزيارة بين الله وأداء مناسك الحج، وأن كافة المسلمين بكل مكان بالعالم يترقبون حلول العيد بفرحة.

موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 2021 _ 1442

يبحث عدد كبير من السعوديين والمقيمين بها في هذه الأيام عن موعد عيد الأضحى المبارك ومواقيت أداء صلاة العيد، وبعد أن تم منع صلاة العيد بالعام الماضي حتى لا تزيد حالات الإصابة بفيرس كورونا المستجد، ومن المعروف أن كل دولة تلتزم برؤية الهلال بالسماء حتى تعلن ولادة الهلال منذ بداية الشهر الهجري، ولكن الأمر مختلف عندما يكون بشهر ذي الحجة، وتعتبر ولادة شهر ذي الحجة الهجري موعد لبداية صوم الأيام التسعة المباركة التي تنتهي بيوم وقفة عرفات، ويليها اليوم التالي ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك، وقد بدأ العد التنازلي لاحتفال الأمة الإسلامية بقدوم عيد الأضحى المبارك الموافق الثلاثاء العاشر من ذي الحجة والموافق 20 من شهر يوليو لعام 2021، وبالتالي يتم اتباع هذه التاريخ في كافة مناطق المملكة العربية السعودية.

مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك

مواقيت صلاة العيد في كافة المدن بالمملكة العربية السعودية والفرق يكون بينهم دقائق فقط والتي تتمثل كالآتي: