نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب مساعدة مالية من جمعية الوليد بن طلال الخيرية شروط ورابط التسجيل للحصول على المساعدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طلب مساعدة مالية من جمعية الوليد بن طلال الخيرية، أصبح تسجيل طلب المساعدة على الموقع الإلكتروني لجمعية الوليد بن طلال الخيرية أحد التسجيلات المهمة للكثير من المواطنين والمقيمين في جميع مدن محافظات المملكة، وتدعم الجمعية الاسر ذات الدخل المحدود وكذلك بعض الاسر المتضررة من تداعيات جائحة كورونا الذي اثر سلبا على الأوضاع في فترات سابقة، ويبحث الكثير من المواطنين عن طريقة للالتحاق ببرنامج الامير وليد بن طلال الخيري الذي يقدم الدعم لجميع الأسر المستحقة، وتحدد مؤسسة الوليد بن طلال عدة أهداف لهذه المساعدة ، بما في ذلك المساهمة في تحسين مستوى الأسر الأشد فقرًا.

وكثيراً ما يبحث المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن رابط التسجيل في جمعية الوليد بن طلال من أجل الفوز بأحد الجوائز التي تقدمها المؤسسة سواء كانت الجائزة سكن أو سيارة، فيذكر أن تلك المبادرة تتم تحت إشراف سمو الأمير الوليد بن طلال بغرض تقديم العون والمساعدة لمن هم بحاجة إلى السكن أو من يواجهون صعوبات في امتلاك السيارات، والجدير بالذكر أنه من أكبر إنجازات المؤسسة أنها بالفعل تمكنت من توفير حوالي عشرة آلاف وحدة سكنية بالإضافة إلى عشرة آلاف سيارة لمن يتقدم بالطلب للحصول عليها، فيما يلي نقدم لكم أهم رابط التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال وأهم الشروط الواجب توافرها.

رابط التسجيل في جمعية الوليد بن طلال:

الهدف الرئيسي للمؤسسة هو السعي لتقديم المساعدات والمعونات المادية للأسر الفقيرة اللذين هم بحاجة للمسكن الملائم لحاجتهم أو هؤلاء اللذين يجدوا صعوبة في الحصول على سيارة نظراً لاحتياجهم لها، لذا سوف نقدم لكم رابط التسجيل في المؤسسة الخيرية الوليد.

الآن، يمكنك الدخول على جمعية الوليد بن طلال الخيرية وتسجيل بياناتك إن كنت مستوفي للشروط التي فرضتها المؤسسة من الحصول على خدماتها، ومن أبرز تلك الشروط هي عدم توافر الدخل الكافي ما يسمح بتوفير الاحتياجات الأساسية للأسرة، وإليكم طريقة التسجيل عقب الدخول على موقع المؤسسة.

عن طريق التسجيل تكون لك الفرصة في التواصل بشكل مباشر مع مسئولي المؤسسة، حيث تشتمل خطوات التسجيل على ما يلي:

بعد الدخول على الموقع يقوم المواطن بالضغط على ذر التسجيل.

بعد ذلك، يقوم المواطن بكتابة كافة البيانات اللازمة ويجب أن تكون دقيقة.

يجب الدخول إلى أيقونة تنشيط الحساب ومنها تتمكن من التواصل مباشرةً مع المؤسسة وتسجيل طلبك إما بالحصول على السيارة أو الحصول على السكن المناسب لك.

كيفية التواصل مع مسئولي المؤسسة:

يتاح لمواطنين التواصل مباشرةً مع مسئولي المؤسسة عن طريق موقع التواصل الاجتماعي تويتر ويشترط أن يكون لك حساب عليه.

تستطيع الاستعلام عن أسماء الفائزين بالسكن أو السيارة في برامج الإسكان وذلك من خلال متابعة الحساب الرسمي للمؤسسة الخيرية وليد بن طلال.

نقدم لكم الرقم الرسمي للمؤسسة لسهولة الاتصال والاستعلام عن الفائزين على رقم “00 0 0 11 21 1696”.

ما هي الشروط المطلوبة للتسجيل بمؤسسة الوليد بن طلال؟

تجدر الإشارة إلى أنه هناك عدداً من الشروط التي حددتها المؤسسة من أجل الحصول على المعونات التي تقدمها وذلك بهدف توصيل المساعدات للمواطنين اللذين يستحقونها، ويجب استيفاء تلك الشروط لنجاح التسجيل في برامج الإسكان وتتمثل فيما يلي:

يشترط أن يكون ألا يكون الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب للمؤسسة عن 3000 ريال سعودي. ألا يكون الغرض من طلب السكن هو البيع أو الإيجار بل يكن بغرض السكن. يجب على المتقدم بالطلب ألا يكون بحوزته أي وحدات سكنية أخرى.

موانع التسجيل في إسكان مؤسسة الوليد بن طلال:

يتساءل الكثير قائلين هل هناك موانع تحول دون التسجيل بالمؤسسة، وفي الحقيقة هناك بعض الأمور التي يجب ملاحظاتها، وهي كالآتي:

من الضروري ألا تكون شروط الحصول على المعونة من المؤسسة غير متطابقة مع تلك التي وضعتها وزارة الإسكان هذا بالإضافة إلى شروط الاقتراض من البنوك.

يتم عمل كل الشروط المتعلقة بالتوريث لوحدات السكنية للورثة حال وفاة رب الأسرة.

أخيراً، ننوه بأن كل الجمعيات تتولى الإشراف على المستفيدين وتدرس مدى مطابقتهم للشروط هذا بالإضافة إلى متابعة كافة مراحل التسكين وتزويدهم بكل الخدمات الضرورية.