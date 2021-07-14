أمانة العاصمة المقدسة تصادر أكثر من 7 أطنان من الخضار والفواكه

دوت الخليج – مكة صادرت أمانة العاصمة المقدسة كمية من الفواكه والخضروات المتنوعة، وذلك بعد حملة نظَّمتها بلدية المسفلة تستهدف الباعة الجائلين في سوق النكاسة الشعبي، وذلك للحفاظ على الصحة العامة.

وأوضحت البلدية أن الفرق الرقابية التابعة لها قامت بتنفيذ الحملة بمشاركة الضبط الإداري، أسفرت الحملة عن إتلاف أكثر من 7 أطنان من الخضروات والفواكه غير صالحة للاستهلاك الآدمي، معروضة في مباسط مخالفة لدى الباعة المتجولين في المنطقة وتم إتلافها في نفس الموقع، إضافة إلى مصادرة 9 عربات خشبية تستخدم لنقل الخضار والفواكه.

وفي السياق ذاته قامت بلدية الشوقية الفرعية ممثلة في الفِرق الرقابية التابعة لها وبمشاركة وكالة البلديات ولجنة الإجراءات الاحترازية بجولة على المطابخ ومطاعم الإعاشة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الغذائية وسريان تراخيص مزاولة المهنة وذلك ضمن الجهود المستمرة للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية الصحية.

وأكَّدت “أمانة العاصمة المقدسة ” حرصها على تكثيف الجولات والحملات الرقابيّة ومتابعة كافة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، وتكثيف الجولات اليومية للقضاء على الظواهر السلبية، وتأمين الأجواء الصحية الآمنة.

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