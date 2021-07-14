دوت الخليج – وكالات أعلنت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية اليوم الأربعاء أنه سيتم تمديد الاغلاق في سيدني الكبرى والمناطق المحيطة بها لمدة أسبوعين اضافيين حتى مساءً يوم الجمعة 30 يوليو الجاري بعد أن سجلت ولاية نيو ساوث ويلز 97 حالة إصابة مكتسبة محليا بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضي.

وقالت رئيسة حكومة الولاية غلاديس بيرجيكليان إن تمديد الإغلاق جاء بناء على مشورة طبية محذرة المواطنين للاستعداد لإمكانية تمديد الإغلاق مرة أخرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمديد الإغلاق في مدينة سيدني الاسترالية لمدة أسبوعين اضافيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.