اللجنة العليا بجامعة نجران‬ تعقد اجتماعها الثالث لمناقشة العودة الآمنة للدراسة حضورياً

دوت الخليج – نجران عقدت اللجنة العليا للعودة الآمنة للدراسة حضوريًا بجامعة نجران أمس، اجتماعها الثالث برئاسة معالي رئيس الجامعة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، وعضوية أعضاء اللجنة، للوقوف على ما تم تنفيذه في الاجتماعات السابقة والحث على استكمال متطلبات استقبال الطلاب والطالبات العام الجامعي القادم، بما يضمن سلامتهم وسير الحركة التعليمية على أكمل وجه.

وناقشت اللجنة إحصائية عدد المحصنين من منسوبي ومنسوبات الجامعة، مشددة على تطبيق التوجيهات العليا بمنع دخول المدينة الجامعية لغير المحصنين بعد انتهاء المهلة والمقررة بتاريخ 22 ذو الحجة من هذا العام، داعيةً الجامعة إلى تكثيف جهودها الاحترازية استعدادًا لاستقبال الطلاب على مقاعد الدراسة مطلع العام القادم.

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور صالح الحارثي أن الاجتماع ناقش الأنماط التعليمية المتنوعة ” حضوري، مدمج، عن بُعد” مع تدوين أهم المواد التي ستُدرس عن بُعد، ومستجدات مراكز لقاحات كورونا بالجامعة، وعدد ما قدمته من الجرعات، والتشديد على ضرورة أن تكون المراكز متاحة في إجازة عيد الأضحى المبارك لجميع منسوبي الجامعة من موظفين وأعضاء هيئة تدريس وطلبة.

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