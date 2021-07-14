أكثر من 36 ألف زيارة منزلية للمرضى في المدينة المنورة

دوت الخليج – المدينة : نفّذت صحة المدينة المنورة 36663 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية، وذلك خلال النصف الأول من العام 2021م ، حيث استفاد منها 3377 مريضاً من المرضى المسجلين في البرنامج.

وأوضح صحة المدينة المنورة أنه جرى تنفيذ 8374 رحلة توصيل أدوية ومستلزمات للمرضى خلال نفس الفترة .

وتقدم وزارة الصحة خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، حيث يتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية بين أهليهم وذويهم وفقاً لمعايير معتمدة .

يذكر أن خدمات الرعاية الصحية المنزلية تشمل الرعاية الطبية و التمريضية الشاملة ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن، وتقوم برعايتهم في ما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانون منها، إضافةً إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والتغذية السريرية والخدمات الاجتماعية، ومن أهم الخدمات التثقيف الصحي للمريض وراعي المريض والعائلة، إضافةً لتوفير المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية والأدوية وفقاً لاحتياج المريض.

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