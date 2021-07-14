دوت الخليج – الرياض برعاية صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، رئيس مجلس إدارة هيئة المسرح والفنون الأدائية، تنظّم هيئة المسرح والفنون الأدائية غدا, حفلاً لتدشين إستراتيجيتها لتطوير القطاع المسرحي بالمملكة، وذلك في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، بحضور معالي نائب وزير الثقافة، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ حامد محمد فايز، والرئيس التنفيذي للهيئة سلطان البازعي، إضافةً إلى عددٍ من الشخصيات الثقافية والإعلامية ونخبة من المهتمين بالقطاع المسرحي.

وينتظر أن تكشف هيئة المسرح والفنون الأدائية خلال الحفل عن رؤيتها ورسالتها وأهدافها الإستراتيجية التي تسعى من خلالها إلى إدارة قطاع المسرح، والفنون الأدائية بأشكالها السبعة، بالإضافة إلى دورها في تفعيل دور العرض، وتشجيع صناعة المحتوى المسرحي ونشر ثقافة العروض الأدائية، إلى جانب تمكين المواهب السعودية, كما ستكشف الهيئة خلال الحفل عن مبادراتها الإستراتيجية ومشاريعها الرائدة في دعم المسرح والفنون الأدائية في مختلف مناطق المملكة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سمو وزير الثقافة يرعى حفل تدشين إستراتيجية هيئة المسرح والفنون الأدائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.