نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض شفروليه من التوكيلات العالمية للسيارات بالتعاون مع البنك الأهلي في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض شفروليه من التوكيلات العالمية من اهم العروض التي تم إطلاقها في شهر يوليو والتي أعلنت عنها التوكيلات العالمية عبر صفحتها الشخصية وذلك بالتعاون مع البنك الأهلي لتأجير السيارات. بالإضافة إلي تم الإعلان حديثا أيضا عن عده عروض بمناسبه الصيف منها حمله عروض الأهلي التمويلية الغير مسبوقه وكيفيه الحصول علي العروض و عروض الراجحي علي هافال وجريت وول ومعرفه الشروط وكيفيه الحصول علي سياره من العروض. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح العروض ومعرفه السيارات التي شملتهم العروض وكيفيه الحصول علي سياره من خلال هذه المقالة.

عروض شفروليه من التوكيلات العالمية

أعلنت التوكيلات العالمية للسيارات عن عروض الصيف علي سيارات شفروليه 2021 الجديدة كليا من شفروليه. والتي تتسم بالراحة والرفاهية ودعمها التكنولوجيا الحديثة ووسائل الأمان. كما أن كثير من المواطنين السعوديين يستخدمون سيارات شفروليه والتي حازت علي نسبه مبيعات رائعه في المملكة. بالإضافة إلي ذلك أعلنت التوكيلات العالمية عن ميعاد بدء العروض والتي تبدأ من 7 يوليو 2021 وتنتهي في 31 يوليو 2021. كما شملت العروض اهم سيارتين شفروليه وهي ترا فيس fwd ls 2021 و تاهو 2wd ls 2021.

سيارات شفروليه 2021

شملت عروض التوكيلات العالمية بالتعاون مع البنك الأهلي اهم سيارتين من ماركة شفروليه والذين سوف نقوم بتوضيح العروض عليهم من خلال النقاط الأتية:

ترا فيس fwd ls 2021 بقسط شهري 1590 ريال بدون مقدم للدفعه الأولي وعلي فتره سداد تصل إلي 60 شهر.

تاهو 2wd ls 2021 بقسط شهري 2383 ريال وبدون مقدم للدفعه الأولي وعلي فتره سداد تصل إلي 60 شهر.

كيفيه الحصول علي عروض شفروليه

بالإضافة إلي ذلك انه تم الإعلان عن كيفيه الحصول علي سياره بالتعاون مع البنك الأهلي من خلال التوكيلات العالمية للسيارات. حيث أعلنت الشركة علي انه يجب اختيار السيارة المناسبة له والقسط الشهري المناسب له وبعدها يتم دخول صفحه التوكيلات العالمية. وتقديم الطلب الكترونيا وبعدها سوف يتم التواصل مع العميل. أو عن طريق زياره احد فروع البنك الأهلي أو احد صالات العرض للشركه. أو عن طريق الاتصال علي الرقم 8002442244 والخاص بشركه التوكيلات العالمية إذا كنت تستخدم الجوال الخاص. وتقديم الطلب من خلاله والاستفسار اكثر عن العروض المقدمة والعروض الأخري.

عروض التوكيلات العالمية مع دار الائتمان

كما أعلنت الشركة أيضا تعاونها مع دار الائتمان وتم إطلاق العروض علي سياره شفروليه اكوين وكس 2021 إل أس. وأعلنت الشركة أيضا عن كيفيه الحصول علي السيارة من خلال الاتصال علي الرقم 8002442244 والاستفسار وتقديم الطلب الخاص بالعروض. بالإضافة إلي ذلك يمكن الحصول علي السيارة بقسط شهري 1813 ريال وبدون مقدم للدفعه الأولي وعلي فتره سداد 60 شهر.