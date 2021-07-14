نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث معلومات جواز سفر للمقيمين عبر منصة ابشر الكترونيا بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث معلومات جواز سفر للمقيمين تعتبر من اهم الخدمات التي أعلنت عنها منصة ابشر عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة والتي يمكن الحصول عليها بكل سهوله. كما أعلنت المنصة عن الهوية الرقمية وكيفيه تفعيلها عبر الجوال الخاص بك واستخدامها بدلا من الهوية الأخري وتم الإعلان أيضا عن تجديد الجواز لمن اقل 15 سنه وليش لديهم بصمه في النظام عبر ابشر بسهوله. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح الخدمة بالتفصيل ومعرفه اهم الشروط الواجب توافرها وكيفيه الوصول إلي الخدمة بالخطوات وبكل سهوله.

تحديث معلومات جواز سفر

أعلنت المنصة عن الخدمة والتي تمكن كلا من الإفراد المسجلين والمفعلين بالمنصة من تحديث المعلومات الخاصة بالجواز لأفراد الأسرة أو العمالة المنزلية وذلك الكترونيا عبر ابشر. وذلك بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تعمل علي تحقيقها بالكامل وتحويل الخدمات الكترونيا دون الحاجة للذهاب إلي المصالح الحكومية. وذلك أيضا بسبب التطور التكنولوجي التي وصلت إليه المملكة. بالإضافة إلي ذلك أعلنت المنصة أيضا عن المستفيد من تلك الخدمة وهما المواطنين المسجلين والمفعلين بمنصة ابشر ولديهم حسابات خاصه بها.

شروط تحديث الجواز

بالإضافة إلي ذلك أعلنت المنصة عن الشروط التي يجب توافرها في المستفيد لكي يتمكن من تحديث المعلومات الخاصة بالجواز. وهذه الشروط نوضحها لكم بالتفصيل عبر النقاط الأتية:

الشروط التي يجب توافرها في رب الأسرة وصاحب العمل.

يجب أن يكون علي قيد الحياه. أن لا يكون مطلوب امنيا داخل المملكة.

الشروط التي يجب توافرها في فرد الأسرة أو العامل.

أن يكون علي قيد الحياه. التأكد من عدم وجود أي مخالفات مروريه علي المستفيد. أن لا يكون مطلوب امنيا. عدم تعديل جواز السفر مسبقا من ابشر خلال 5 سنوات. أن لا يكون داخل المملكة أثناء طلب الخدمة. عدم تسجيله سابقا كهارب. لا تتم الخدمة علي الجواز المنتهي أو باقي علي انتهائه 6 شهور أو اقل.

خطوات تحديث معلومات جواز سفر

بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن طريقه وكيفيه تحديث المعلومات عن طريق الخطوات الأتية: