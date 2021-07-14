أسماء المقبولين في وزارة الصحة 1442 وأسماء المرشحين والمرشحات عبر moh.gov.sa

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عمر شويل - جدة أسماء المقبولين في وزارة الصحة 1442، أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، منذ قليل أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف وزارة الصحة 2021، في وظائف “طب الطوارئ والصيادلة وتقنية المعلومات والمهندسين”، وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق، عن توفر وظائف شاغرة عدد “2821” وظيفة شاغرة، في التخصصات التي تم ذكرها سابقاً، وكان ذلك بتاريخ 20\05\1442 الموافق 03\01\2021، وتم إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين، وتمت المفاضلة بين المتقدمين في إطار الضوابط والشروط الموضوعة من قبل الوزارة، وتم الإعلان اليوم الأربعاء الموافق 14\07\2021 عن أسماء المرشحين والمرشحات، وشددت الوزارة على المقبولين لوظائف وزارة الصحة ضرورة مراجعة مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمناطق، وذلك ابتداءً من يوم الأحد القادم 26\07\2021، حتى يتم إنهاء كافة الإجراءات الإدارية وحتى يتم التعيين بشكل رسمي، ونحن هنا في موقع ثقفني سنوافيكم بكل جديد عن هذا الموضوع، من خلال هذا المقال وسوف نقدم لكم رابط نتائج وظائف وزارة الصحة 1442.

أسماء المقبولين في وزارة الصحة 2021

أعلنت اليوم وزارة الصحة أسماء السادة المرشحين والمرشحات لوظائف وزارة الصحة 2021، وعلى السادة المرشحين ضرورة مراجعة مديريات الشئون الصحية بالمناطق والمحافظات التابعين لها، وذلك لاستكمال إجراءات التوظيف والتعيين وضرورة إحضار كافة الأوراق المطلوبة لإنهاء إجراءات التوظيف.

رابط الاستعلام عن المقبولين بوزارة الصحة

أتاحت وزارة الصحة رابط خاص يتم من خلاله الاستعلام عن أسماء المقبولين بوزارة الصحة 1442، لكي يتمكن من تم اختيارهم من المرشحين والمرشحات من الاستعلام عن أسمائهم، وعن موعد استكمال إجراءات التوظيف وما هي الوثائق المطلوبة، ويتم الاستعلام عن أسماء المقبولين من خلال موقع وزارة الصحة الإلكتروني.

الوثائق المطلوبة لاستكمال إجراءات التوظيف

ضرورة إحضار الهوية الوطنية مع نسخة منها.

إحضار شهادة التخرج مع نسخة منها موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وكذلك تاريخ التخرج.

إحضار معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم للحاصلين على الشهادة من خارج المملكة.

شهادة الامتياز ونسخة منها.

ضرورة إحضار شهادة التصنيف وبطاقة التسجيل المهني وتكون سارية المفعول وصورة منها.

شهادة برنت التأمينات ووثيقة من صاحب العمل لمن لديهم خبرة سابقة.

موعد استكمال الإجراءات

يتم استكمال إجراءات التوظيف بدايةً من يوم الأحد الموافق 26\07\2021. ويمتد لمدة أسبوعين. لذلك نبهت وزارة الصحة على السادة المرشحين والمرشحات ضرورة استكمال إجراءات التوظيف في الوقت المحدد. ومن يتخلف عن المواعيد المحددة يعد متنازل عن حقه في التوظيف. ولا يحق له الرجوع على الوزارة في شيء.