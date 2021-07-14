تمويل شخصي بدون كفيل وتحويل راتب 1443 من أهم ما يبحث عنه الكثيرين في المملكة وخاصة أن بعض البنوك تحتاج إلى ضمان وكفيل والبعض الأخر يحتاج لتحويل الراتب، في السطور المقبلة سوف نستعرض تمويل شخصي بدون كفيل ولا تحويل راتب في السعودية.

تمويل شخصي بدون كفيل وتحويل راتب 1443

هنالك الكثير من الشركات والبنوك التي تقدم تمويلات متوافقة مع أحكام الشرع وللشباب من غير العاملين بالقطاع العام والخاص ومنها التمويل الشخصي من دار التداولات، حيث يقدم تمويل شخصي بدون كفيل ولا تحويل راتب يتم منح المقترض 100 ألف ريال على مدة سداد 5 سنوات.

شروط تمويل دار التداولات

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وتكون خدمة المتقدم لا تقل عن 6 أشهر وعامين بالنسبة لموظفي البنوك.

يكون المتقدم على التمويل من أحد المدن الآتية الرياض – جدة – الخرج – نجران – الإحسان – القصيم – الخبر – الطائف – تبوك – المدينة المنورة – الجوف – حفر الباطن.

أو مدينة قريبة من المدن بحيث لا تزيد المسافة على 120 كم.

أن يكون المتقدم موظف مدني أو موظف بأحد البنوك بالنسبة للعسكرين بداية من رتبة رائد فأعلى.

يكون له سجلًا ائتمانيًا جيدًا لأخر 4 سنوات يكون خالي من أي تعثرات أو تأخيرات أو تعثرات مالية .

تمويل شخصي شركة مرابحة

تعد من أكبر الشركات المعتمدة في المملكة تمول العديد من المشروعات وتقدم تمويلات عديدة للمواطنين وهي معتمدة من قبل الهيئة الشرعية بالمملكة وتستطيع أخذ الموافقة على التمويل خلال دقائق بعد استيفاء الشروط المطلوبة، وتوفر الشركة تمويل لـ 300.000 ريال ويمكن الحصول على مبلغ القرض خلال 48 ساعة مع أطول فترة سداد تصل لـ 60 شهرًا وتتيح الشركة نظام تقسيط مريح يتناسب مع الدخل الشهري للعميل.

شروط التقديم على تمويل شركة مرابحة