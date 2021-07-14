رابط www.taqat.sa دخول البوابة الوطنية للعمل “طاقات” وظائف جديدة لتشغيل 71 ألف مواطن

رابط www.taqat.sa دخول البوابة الوطنية للعمل والتي تم إطلاق التسجيل فيها لتشغيل الشباب وتوفير الطاقات المناسبة للعمل من خلال البحث عن الفرص المناسبة والمتميزة لهم وأيضا تأهيل هؤلاء الطلاب ليكونوا كوادر فنية وهندسية متميزة تعمل في العديد من المجالات القيادية الهامة في مؤسسات المملكة، وقد تم إطلاق العديد من المشاريع الجديدة لتوظيف الشاب السعودي.

رابط www.taqat.sa دخول البوابة الوطنية للعمل

تتشارك المؤسسة منصة مسار الإلكترونية حيث تختلف عنها أيضا في تأهيل الكوادر والقدرات، حيث تقوم الهيئات والمؤسسات الوطنية في المملكة بإطلاق العديد من مبادرات التوظيف وكذلك التأهيل، حيث يتم متابعة الخريجين من المدارس والجامعات والراغبين في العمل وكذلك الكفاءات المتنوعة، الكفاءات العلمية أو الكفاءات العملية، كما يتم تصنيف تلك الكفاءات وعمل دورات تأهيلية متنوعة حيث يكون الكادر العامل في أفضل كفاءة ممكنة ليقوم بالدخول في سوق العمل بتنافسية خاصة، حيث قامت هيئات ومؤسسات المملكة بالاشتراط على أن يتم تأهيل العاملين بشكل جيد قبل دخول العمل ليتم الحصول على الكوادر الأفضل والأداء الأفضل في العمل.

توطين عقود العمل والصيانة

هي مبادرة قومية كبيرة تهدف لتوطين عقود العمل للعاملين والشباب السعودي حيث يكون الهدف الأساسي لها تشغيل الطاقة العاملة الكبيرة في المملكة من جميع الشهادات والتخصصات، ويكون ذلك من خلال التأهيل الجيد لكل وظيفة حسب المؤهل المطلوب حيث يكون على المؤسسة العامل التي ترغب في التوظيف أن تحصل على العامل المؤهل بشكل جيد ليكون طاقة عاملة ومنتجة ويمكنه التنافس الجيد، وقد ساعدت تلك المبادرة في تشغيل 51% من العاملين بالهيئات والمؤسسات في المملكة بجميع الوظائف، واشتركت فيها ستة جهات حكومية خدمية:

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وزارة المالية السعودية.

هيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية.

صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

كيفية تسجيل رابط www.taqat.sa دخول البوابة الوطنية للعمل