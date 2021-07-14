كيفية التسجيل في منصة إحسان برنامج الأضاحي 2021 وخطوات الدفع

بقي أقل من أسبوع على حلول عيد الأضحى المبارك، فيما يُمكن التسجيل في منصة إحسان برنامج الأضاحي 2021م، التي أطلقتها الحكومة السعودية، وتشرف عليها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، إضافة إلى عددٍ من اللجان الأخرى، للربط بين المتبرّعين بالأموال والأضاحي، وبين المحتاجين الذين يستفيدون من هذه التبرعات، إذ من الممكن تسجيل البيانات عبر هذه المنصة، ودفع قيمة الأضحية، والتكليف بذبحها وتوزيعها على المستحقّين، في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

كيفية التسجيل في منصة إحسان برنامج الأضاحي 2021

ويُمكن لأي مواطن أو مقيم في المملكة، التسجيل في منصة إحسان برنامج الأضاحي 2021م، سواء للراغبين في التبرّع أو الذين يحتاجون إلى الدعم، وذلك على النحو التالي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة إحسان الخيرية. النقر على أيقونة التسجيل. الانتقال إلى صفحة التسجيل في المنصة. النقر على أيقونة إنشاء حساب. إدخال الاسم بالكامل. إدخال البريد الإلكتروني. إدخال رقم الهاتف الجوّال. وإدخال الرمز المرئي في المكان المخصص بشكل صحيح. النقر على إنشاء حساب جديد. والتسجيل في بوابة إحسان الخيرية. النقر على أيقونة اطلب الآن. اختيار نوع الأضحية، سواء كانت: هدي، أو أضحية، أو صدقة، أو فدية، أو عقيقة. ظهور سعر الأضحية بعد اختيارها. وتحديد عدد الوحدات المطلوبة من الأضاحي. ظهور إجمالي السعر الذي يجب دفعه. توكيل منصة إحسان بالذبح وتوزيع الأضحية على المحتاجين. استلام رسالة تُفيد باستلام الطلب، والحصول على رقم الدفع.

تسجيل الدخول إلى بوابة إحسان

ومن الممكن تسجيل الدخول إلى بوابة إحسان، بعد إنشاء حساب جديد فيها، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الرابط الإلكتروني لبوابة إحسان الخيرية ehsan.sa. ننقر على تسجيل الدخول. إدخال رقم الجوّال. إدخال الرمز المرئي. الضغط على إرسال رمز التحقق.

طريقة الدفع في منصة إحسان

وبعد أن يتمكن المتبرع في إنشاء حساب على منصة إحسان، وتسجيل الدخول إليها، يمكنه الدفع من خلالها، وذلك على النحو التالي: