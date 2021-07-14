موعد إجازة عيد الأضحى 1442 للموظفين الحكوميين في السعودية

تقوم الحكومة السعودية ومن خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، بتحديد مواعيد عودة العاملين بعد انتهاء أجازه عيد الأضحى المبارك 2021، حيث تنظم القواعد العامة الإجازات الرسمية التي يستحقها الموظف في القطاعات الحكومية المختلفة، وذلك وفقًا لقانون الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية الذي يشمل على مدى أحقية العامل في الحصول على الإجازات الخاصة بالمناسبات المختلفة، ومن هنا يهتم البعض بالتعرف على بداية العودة للعمل، سواء الموظفين، أو المواطنين الراغبين في إنجاز مهامهم، ومن خلال هذا الموضوع سوف نعرف مدة إجازة عيد الأضحي المبارك وبداية دوام الموظفين بالدوائر الحكومية.

بداية دوام الدوائر الحكومية بعد عيد الأضحى

يحصل الموظف التابع للمؤسسات الحكومية على إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة عيد الأضحى، حيث نص قانون الخدمة الدنية ضمن فقراته ولوائحه، على أن يمنح العامل أجازه رسمية بمناسبة الأعياد والمناسبات الوطنية، كما يحصل العامل على كامل أجره عن تلك الإجازات، وفى حال إذا ما أحتاج الدوام فيحق له الحصول على التعويض المناسب، والذي يمكن أن يكون إما تعويضًا ماديًا، أو إجازة بديله، وتأتي المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الخدمة المدنية على أنه يحق بالموظف الحصول على إجازة عيد الأضحى، والتي من المقرر لها أن تبدأ في الخامس من ذي الحجة، وتنتهي في يوم الخامس عشر من نفس الشهر، على أن يمارس الموظفون مهام عملهم في صباح اليوم التالي الموافق السادس عشر من شهر ذي الحجة 1442 هـ.

عودة الموظفين بعد عيد الأضحى 2021

بعد أن يحصل الموظف على أجازته المقررة قانونًا، وذلك بمناسبة عيد الأضحى، فإنه يجب أن يعود للعمل في اليوم التالي لانتهاء الإجازة الممنوحة له من الحكومة، حيث تتمثل الإجازة لممنوحة لهم من خلال الآتي :