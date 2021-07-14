نصائح صحية هامة للنساء لأداء فريضة الحج هذا العام لتجنب الإحتراق النفسي

في ظل الظروف المناخية الصعبة التي يمر بها العالم من ارتفاع شديد في درجة الحرارة في العالم عامة وفي المملكة العربية السعودية خاصة فقد نوهت حكومة المملكة ووزارة الصحة على حجاج بيت الله الحرام باتباع التعليمات الصحية من قبل المرشدين والمرافقين وخوفا على حجاج بيت الله من التعرض للحرارة الشديدة أثناء تادية مشاعر الحج هذا العام ومن خلال مقالنا ومن موقع ثقفني سوف نعرض لكم اهم نصائح صحية للنساء لأداء فريضة الحج بشكل آمن ، فقد نصحت استشارية النساء الدكتورة عائشة سعيد، السيدات اللواتي يؤدين فريضة الحج هذا العام بعدم الاحتراق النفسي و إرهاق الجسم فوق طاقته، إذ إنه مع ارتفاع حرارة الأجواء يجب مراعاة الكثير من الأمور الصحية، حتى تتمكن الحاجات من ضيوف الرحمن أداء الشعيرة بكل يسر وسهولة وتجنبا لاي مشاكل صحية من التعرض المباشر للشمس الحارقة يجب الالتزام بالتعليمات الخاصة بوزارة الصحة ومرافقها الأفواج في المشاعر المقدسة.

تجنب الإحتراق النفسي:

حيث صرحت الطبيبة الإستشارية للنساء بأن هناك 5 نصائح صحية لتجنب الإحتراق النفسي خلال موسم الحج:

إعطاء الجسم كفايته من ساعات النوم والراحة، والابتعاد عن السهر والأمور التي تسبب الإرهاق النفسي والجسدي. الابتعاد عن أشعة الشمس قدر الإمكان واستخدام واقٍ من الشمس، والحرص على التواجد في أماكن الظل، واستخدام الشمسية لتفادي الحرارة. ارتداء النظارة الشمسية لحماية العين من الأشعة الضارة. الحرص على التغذية الجيدة، وتناول السوائل كالعصائر الطازجة والماء وتجنب المشروبات الساخنة قدر الإمكان. تجنب السير لمسافات طويلة وخصوصًا خلال فترة الظهيرة لتجنب الإجهاد الحراري أو ضربة الشمس.

تجنب الدهون في الحج:

فقد شددت الاستشارية الخاصة بامراض النساء على ضرورة عدم الإفراط في الوجبات، وخصوصًا الغنية بالدهون، لتفادي إرهاق الجهاز الهضمي واستهلاك طاقة الجسم في الهضم، ما يعيق الحاج عن أداء الشعائر، والحرص على تناول الغذاء الصحي، الذي يشمل الحليب ومشتقاته، كونها تمد الجسم بالطاقة والمعادن مثل الكالسيوم، والخضراوات والفواكه الطازجة المغسولة جيدًا للحصول على الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية، وتجنب الإصابة بالاضطرابات الهضمية والإمساك.

استبدال الكمامة يوميًا:

من الجدير بالذكر فقد نصحت الدكتورة عائشة حجاج بيت الله الحرام من النساء قائلة، بضرورة الحرص على إرتداء الكمامة وإستبدالها يوميًا إذا لم تكن قماشية، وغسل القماشية بشكل يومي، والحرص على غسل اليدين أو تعقيمها بشكل دائم، تجنب قدر الإمكان ملامسة الأسطح الخارجية، ومراعاة تطبيق التباعد الجسدي، وذلك حفاظًا على السلامة الشخصية والآخرين.