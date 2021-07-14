نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عودة شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية للعام الدراسي 1443 التعليم السعودية تُعلن المواعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد عودة شاغلي الوظائف التعليمية والإداريين بالمملكة العربية السعودية للعام الدراسي 1443، من أهم الموضوعات بحثاً خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان وزارة التعليم السعودية عن الجدول الزمني للعودة للمعلمين والمعلمات والعاملين بالوظائف الإدارية، للعمل خلال العام الدراسي الجديد 1443 وذلك عبر موقع الوزارة الرسمي على تويتر، وخلال السطور التالية سنوضح التفاصيل التي تشغل عدد كبير من العاملين بالتعليم، خاصةً بعد إعلان الوزارة عن نتائج حركة النقل الخارجي، والتي جاءت تلبيةً لاحتياجات الوزارة في التوزيع بالأماكن الأكثر احتياجاً وقد شكرت الوزارة المعلمين والمعلمات على مجهودهم خلال العام الدراسي الماضي، وما تم من تنفيذ للإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من عدوي فيروس كورونا.

الجدول الزمني لعودة المعلمين والمعلمات والإداريين 1443

التقويم الدراسي للعام 1443

تبدأ الدراسة للعام 1443 يوم الأحد 21 محرم 1443 الموافق 29 أغسطس 2021 إجازة العيد الوطني يومي الأربعاء والخميس الموافق 15،16 صفر 1443 إجازة نهاية أسبوع مطولة يومي الأحد والإثنين الموافق 11،12 ربيع أول 1443 إجازة أسبوعية ثانية مطولة يوم الخميس الموافق 29 ربيع 1443 إجازة الفصل الدراسي الأول نهاية دوام يوم الخميس الموافق 20 ربيع الثاني 1443

وزارة التعليم السعودية

تهتم وزارة التعليم بنظام التعليم والعاملين لديها، وتقوم برفع كفاءة المعلمين والمعلمات من خلال تنفيذ برامج صيفية متنوعة، هذا بالإضافة للاستفادة من الكوادر والكفاءات في مختلف التخصصات الراغبين في العمل في تخصصات تختلف عن تخصصهم، وذلك بفتح التسجيل في برامج المسارات التطويرية، الذي يسمح للمتقدمين عليه والحائزين على هذه الدورات الحصول على حوافز، كما يتم الاستفادة منهم في سعد العجز في بعض التخصصات.

التطوير في التعليم بالسعودية

تقوم وزارة التعليم السعودية بتوفير أحدث وسائل ومناهج التعليم، التي تساعد على التطوير والتحديث لمنافسة بلدان العالم، كما تهتم بوضع خطط إدارية وتدريبية للعاملين بالتعليم لرفع كفائتهم والاستفادة منهم على أكمل وجه بما يحقق نهضة البلاد والعباد، وتحقيق رؤية 2030 في التقدم والتطوير التي تنتهجها المملكة العربية السعودية بمختلف المجالات والخدمات.

عودة شاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1443 حضورياً

أكدت وزارة التعليم السعودية على أن العام الدراسي الجديد 1443 سيكون حضورياً، للمعلمين والمعلمات والإداريين والطلاب، خاصةً بعد تفعيل منظومة الحصول على لقاح فيروس كورونا، وتنفيذ عدة إجراءات احترازية ووقائية خلال حضور الطلاب للمدارس، للحماية والحفاظ على سلامة الجميع خلال اليوم الدراسي.