“وزارة التعليم” تحدد الجدول الزمني لعودة المعلمين والمعلمات والإداريين للعام الدراسي الجديد 1443

أعلنت منذ قليل وزارة التعليم السعودية الجدول الزمني لعودة المعلمين والمعلمات، وجميع شاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي الجديد 1443، وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على تويتر أنها في ظل حرصها على التنسيق المحكم والكامل لبداية عام دراسي منتظم ومرتب من بدايته حتى النهاية، وعمل برامج المسارات التطويرية للمعلمين فأنها تعلن الجدول الزمني لعودي كل منسوبي الوزارة إلي مقار عملهم مع بداية العام الجديد، وحددت الوزارة بداية التقويم الدراسي الجديد بيوم الأحد 2021/08/29، الموافق 21 من شهر محرم للعام القادم 1443 هجري.

اليوم الفئة الأحد 2021/08/08 الموافق 1442/12/29 المشرفين والمشرفات التربويين ومنسوبو مكاتب التعليم والهيئات التعليمية والإدارية في جميع المراحل الدراسية عدا المعلمين والمعلمات الممارسين للتدريس الأحد 2021/08/22 الموافق 1443/01/14 المعلمون والمعلمات الممارسون للتدريس في جميع المراحل التعليمية

وزارة التعليم تحدد الجدول الزمني لعودة شاغلي الوظائف التعليمية

بداية التقويم الدراسي للعام الدراسي الجديد يوم الأحد 2021/08/29 الموافق 1442/12/29.

أجازة اليوم الوطني للمملكة يومي 16/15/ 2 / 1443 هجري.

أول إجازة نهاية أسبوع مطولة فسوف تكون يومي الأحد والإثنين الموافقين 12/11/ 3/ 1443.

بداية إجازة الفصل الدراسي الأول بنهاية اليوم الدراسي الخميس الموافق 20/04/1443.

نسب التحصين لمنسوبي وزارة التعليم في المملكة

نسبة التحصين في الموظفون والإداريون بلغت 75% من العدد الكلي. نسبة التحصين في المعلمون والمعلمات بلغت نسبة تحصينهم 76%. نسبة المحصنون من الطلاب والطالبات للفئة العمرية من 12 حتى 18 عام بلغت 30% في خلال 15 يوم من التطعيم.

الجدول الزمني لعودة المعلمين والمعلمات

تهدف وزارة التعليم أن يكون العام الدراسي القادم 1443 عام حضوري عادي، بحضور كامل للطلاب والمعلمون بعد أن تكون الوزارة قد أنتته من تحصين كل منسوبي الوزارة، لضمان سلامة العملية التعليمية وعدم أصابة أي شخص منسوب للوزارة بالفيروس، كل هذه الخطوات الإستباقية من أجل أن يكون العام القادم عام طبيعي في الحضور، كما كان في السابق قبل أزمة كورونا.

خطط وزارة التعليم للعام الدراسي القادم

تهدف وزارة التعليم في العام القادم في تنفيذ خطط تطويرية جديدة، تتواكب مع نهج المملكة في النهوض بالعملية التعليمية، طبقاً لرؤية المملكة الإستراتيجية للنهوض بالتعليم 2030، من إدخال مناهج ومقررات جديدة ورفع كافة الأوزان النسبية، وتطوير طرق التدريس بناء على احتياج كل مرحلة تعليمية،