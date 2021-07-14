تمويل شخصي 100 الف ريال بدون كفيل وبلا تحويل راتب من الشركة السعودية للتمويل

تقدم الشركة السعودية للتمويل قرض شخصي بدون كفيل يصل قيمته الي 100 الف ريال سعودي، وتقدم قرض شخصي يصل الي 500 الف ريال وبكن يلزم كفيل من أجل الحصول عليه، فقد يبحث الكثير من العملاء علي تمويل شخصي بدون كفيل، ولهذا نقدم لكم تفاصيل القرض في السطور الأتية.

مزايا الحصول علي تمويل شخصي من الشركة السعودية للتمويل

يخضع التمويل الي أحكام وقوانين الشريعة الاسلامية وتعاليم الدين.

يصل قيمة التمويل الشخصي الي نصف مليون ريال سعودي أي 500 الف ريال كحد أقصي لقيمة التمويل.

يمكن أن يحصل العميل علي قرض قيمة 100 الف ريال سعودي بدون الحاجة الي كفيل.

يتميز قرض الشركة السعودية للتمويل أنه بهامش ربحي تنافسي.

توفر الشركة السعودية للتمويل فترة سداد مرنة ومريحة للعميل، بحيث يتم تحديد فترة السداد حسب القرض الذي سيحصل عليه الشخص المتقدم بطلب القرض.

تصل فترة السداد الي 5 أعوام أي ستون شهر.

تصل نسبة الاستقطاع من الراتب الي 60 في المئة.

الموافقة فورية من الشركة السعودية للتمويل وإنهاء الإجراءات سريعاً دون تأجيلات ولا تعقيدات.

يمكن الحصول علي قرض شخصي من الشركة السعودية للتمويل مقابل ضمان عقاري أو رهان تجاري.

يمكن الحصول علي قرض دون تحويل الراتب الشهري الي الشركة ولن عند حصول العميل علي قيمة قرض تحدده الشركة.

شروط الحصول علي قرض من الشركة السعودية للتمويل والمستندات المطلوبة

أن لا يقل عمر المتقدم عن 20 عاماً ولا يزيد عن 60 عاماً. ألا يقل المرتب الخاص بالمتقدم عن 6000 ريال سعودي. أن لا تقل مدة خدمة العمل عن 3 شهور للقطاع العام ولا تقل عن 6 شهور للقطاع الخاص. نسبة الاستقطاع 60%. لا يشترط تحويل الراتب الخاص بالمتقدم. يجب ملئ النموذج المٌقدم للشركة. تقديم خطاب من جهة العمل تتضمن تفاصيل الراتب الشهري. كشف حساب بنكي لأخر 3 أشهر. بيان يوضح الالتزامات البنكية الخاصة بالعميل.

طريقة الحصول علي تمويل شخصي من الشركة السعودية للتمويل

من أجل الحصول علي قرض من الشركة السعودية للتمويل، يمكن الطلب إلكترونياً عبر موقع الشركة الرسمي، فقط قم بإتباع تلك الخطوات: