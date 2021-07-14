نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل منصة سلفة الفوري في ربع ساعة فقط والخطوات والشروط بالتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل منصة سلفة الفوري هو أحد أهم الموضوعات التي تهتم بها فئة كبيرة بالمملكة العربية السعودية. حيث أعلنت منصة سلفة للتمويل عن إمكانية الحصول علي سلفة سريعة جداً في خلال ربع ساعة فقط, حيث تعد منصة سلفة للتمويل بالمملكة العربية السعودية هي أحد أهم وأعرق منصات التمويل. والتي تتيح للعملاء إمكانية الحصول علي تمويل شخصي بسيط بقيمة (3,000) آلاف ريال سعودي. ومن المعروف أن منصة سلفة هي أحد مؤسسات التمويل التي تخضع إلي مؤسسة النقد العربي السعودي, الأمر الذي يعطي العملاء الفرصة الكبيرة للاطمئنان من ناحية الأمان وسرعة إنهاء الإجراءات. وخلال هذا المقال سيتم تناول كافة التفاصيل الخاصة بكيفية الحصول علي تمويل منصة سلفة الفوري, وما هي الخطوات اللازمة لإنهاء الإجراءات وكذلك المميزات والشروط.

تمويل منصة سلفة الفوري خلال ربع ساعة فقط

أعلنت منصة سلفة عن إمكانية الحصول علي تمويل شخصي بقيمة (3,000) ألاف ريال سعودي, وسط العديد من الامتيازات وهي كالتالي:

سرعة عالية جداً في إنهاء الإجراءات خلال ربع ساعة فقط.

التمويل بدون شرط تحويل الراتب.

أنظمة سداد مريحة جداً.

مريحة جداً. أقساط شهرية بسيطة.

شهرية إيداع فوري لمبلغ التمويل بعد إنهاء الإجراءات.

بعد إنهاء الإجراءات. معاملات مادية عالية الدقة والأمان .

عالية . التمويل مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية.

شروط الحصول علي تمويل منصة سلفة

أعلنت منصة سلفة عن بعض الشروط الواجب توافرها لدي الراغبين في الحصول علي التمويل الشخصي وهي كالتالي:

أن يكون الراغب في الحصول علي التمويل سعودي الجنسية.

سعودي الجنسية. ألا يقل العمر عن (18) عاماً ولا يزيد عن (60) عاماً.

أن يكون الراغب في الحصول علي التمويل علي رأس عمل لمدة لا تقل عن (3) شهور عند التقدم للحصول علي التمويل لعملاء القطاع الحكومي و(6) شهور لموظفي القطاع الخاص.

علي رأس عمل لمدة لا تقل عن عند التقدم للحصول علي التمويل لعملاء لموظفي ألا يقل الراتب الشهري للعميل عن (4,000) آلاف ريال سعودي.

خطوات الحصول علي قرض منصة سلفة

قم بتسجيل الدخول إلي منصة سلفة الإلكترونية.

قم بتحديد مبلغ التمويل المطلوب.

المطلوب. فم بتحديد عدد أشهر السداد المطلوبة.

المطلوبة. قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة.

ومن المعروف أن منصة سلفة هي أحد أهم منصات التمويل والتي من شأنها القيام بتمويل العملاء بمبالغ مالية بسيطة تساهم في العديد من المهام ومنها تنظيم رحلات أثناء الإجازة, إصلاح السيارات وترميم جزء في المنزل وغيرها من الالتزامات المفاجئة التي من الممكن التعرض لها في أي وقت.