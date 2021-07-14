أسماء المستفيدين من المقطوعة بصندوق الضمان الاجتماعي مقيد بعد إجراءات الوزارة

أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة من أهم القضايا التي تعتبر وضع نقاش دائم ومستمر حيث ينتظرها كل الراغبين في طلب إيداع المساعدة المقطوعة التابعة إلى صندوق الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية حيث يحتاجها كل الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل الشهري حيث يجب أن لا يزيد الراتب الشهري لأي مواطن سعودي متقدم عن 3 ألف ريال سعودي للحصول على صرف المساعدة المقطوعة بموافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة ويحق على المتقدم الاستعلام عن نتائج أخبار الضمان الاجتماعي للمساعدة المقطوعة عن طريق رابط الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي في المملكة ولم يتم تحديد موعد إيداع المساعدة المقطوعة حتى وقتنا هذا ولكن تقوم الوزارة بدراسة ومراجعة كافة الحالات المتقدمة وعلى أساس الشروط والأحكام يتم أختيار أسماء المستفيدين من المقطوعة لهذا العام لذلك بعد إنتهاء الإجراءات اللازمة بالوزارة يتم تحديد موعد إيداع المساعدة المقطوعة لكل المستفيدين منها.

أهم الشروط والأحكام اللازمة عند طلب المساعدة المقطوعة الآن

تحتاج المساعدة المقطوعة التابعة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى توفير كافة الضمانات اللازمة للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي في السعودية حيث يتم أختيار أسماء المستفيدين بعد تطبيق الشروط والأحكام كما يلي بكافة التفاصيل.

يفضل أن يكون عمر العميل المتقدم لطلب إيداع المساعدة المقطوعة يبدأ من خمسة وثلاثون سنة فأكثر.

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وله هوية وطنية سعودية الأصل لموافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تطلب الوزارة أن تصرف المقطوعة لكل الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل والأيتام والأرامل وكل من ليس له عائل في المملكة.

المتقدم لطلب المقطوعة يجب أن لا يمتلك أراضي أو عقارات أو سجل تجاري في المملكة.

طريقة ورابط الاستعلام في المملكة عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني