كم راتب التأهيل الشامل 1442 لمرضى السكر والصرع ولضعف البصر وسلم رواتب التأهيل الشامل

يُعد سؤال كم راتب التأهيل الشامل أحد أبرز وأكثر الأسئلة التي تنتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي بين عدد كبير من المواطنين السعوديين خاصة المستفيدين من برنامج إعانة التأهيل الشامل، ونود أن نُعرفكم أولاً ببرنامج التأهيل الشامل حيث أنه أحد برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية التي يستفيد منها المواطنين ذوي الإعاقات والأمراض المزمنة وذوي الإحتياجات الخاصة، ويقدم البرنامج مساعدات مالية في صورة رواتب شهرية لكل المستفيدين والمنطبقة عليهم كافة الشروط التي حددتها الوزارة، وتتراوح قيمة المساعدات من 4000 إلى 20000 ألف ريال سعودي تتغير حسب حاجة المواطن المستفيد طبقاً لظروفه الخاصة، ولا يخفى على أحد مدى اهتمام وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمواطن والأسر السعودية حيث تقدم لهم الكثير من برامج الدعم من أجل مساعدتهم على توفير حياة كريمة وتأتي على رأس هذه البرامج برنامج إعانة التأهيل الشامل، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” سلم رواتب إعانات التأهيل الشامل كما وضحنا لكم في مقال سابق من هم المستبعدين من التأهيل الشامل، فإلى نص المقال.

كم راتب التأهيل الشامل

يسألنا الكثير من المواطنين السعوديين على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” عن كم راتب التأهيل الشامل، ونود إحاطتكم علماً بأن الجهة الرسمية الوحيدة المسئولة عن تحديد هذا الراتب هي وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية وتقوم بصرف الإعانات على حسب حالة الإعاقة الخاصة بالمتقدم للبرنامج من ذوي الإحتياجات الخاصة بعد أن تقوم الجهات المتخصصة بتقييمها بعد الإطلاع على تقرير المواطن المتقدم.

سلم رواتب التأهيل الشامل

يقدم برنامج التأهيل الشامل إعانات مالية لعدد من الإعاقات على حسب درجة الإعاقة، ونوضح لكم الآن سلم الرواتب للتأهيل الشامل للإعاقات التي يرعاها البرنامج كالتالي: