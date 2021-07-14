احصل على رصيد إضافي من اكسترا مع تمويل تسهيل

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عمر شويل - جدة احصل على رصيد إضافي من اكسترا عند طلب التمويل الشخصي لدى شركة تسهيل حيث تقدم كل يوم شركة تسهيل الكثير من العروض الجديدة واليوم وبمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك تقدم شركة تسهيل عرض جديد وهو أن كل عميل متقدم بطلب الحصول على التمويل الشخصي لدى شركة تسهيل سوف يحصل على رصيد إضافي لدى اكسترا أو سوف يحصل على بطاقة هدية شكرا ومن خلال هذا المقال سوف نعرف التفاصيل.

احصل على رصيد إضافي من اكسترا عند طلب تمويل تسهيل

بمناسبة عيد الأضحى المبارك تقدم شركة تسهيل للتمويل عرض تمويلي جديد حيث تقدم تسهيل تسهيلات تمويلية جديدة ومبتكرة وذلك من أجل إرضاء العملاء فتوفر الآن شركة تسهيل عرض وهو عند طلب التمويل الشخصي لدى شركة تسهيل يحصل العميل على رصيد إضافي لدى اكسترا أو سوف يحصل على بطاقة هدية شكرا بقيمة تصل حتى 3000 ريال سعودي.

مزايا التمويل الشخصي لدى تسهيل للتمويل

الشركة المتحدة للخدمات المالية بالمملكة العربية السعودية والمعروفة باسم شركة تسهيل للتمويل بالمملكة تحاول دائماً تقديم حلول تمويلية متنوعة وبالتقسيط الميسر من أجل كسب ثقة العملاء وأيضاً من أجل توفير متطلبات العملاء المختلفة لذلك وفرت شركة تسهيل للتمويل قرض شخصي سريع يمكن الحصول عليه من خلال الإنترنت ويتميز هذا التمويل لدى شركة تسهيل بما يلي

تمويل شركة تسهيل يتميز بأن العميل المتقدم يستطيع طلب التمويل من خلال الإنترنت عن طريق الهاتف.

يتميز التمويل الشخصي السريع من شركة تسهيل بأن التمويل لا يحتاج إلى ضامن.

قرض شركة تسهيل يتميز بأنه لا يحتاج إلى تحويل الراتب لدى تسهيل.

توفر شركة تسهيل للتمويل القرض الشخصي بالتقسيط على فترات زمنية ميسرة.

يتميز قرض تسهيل بالاتمام السريع لإجراءات طلب الحصول على التمويل.

طريقة طلب التمويل لدى شركة تسهيل للتمويل

شركة تسهيل للتمويل تعمل دائماً على توفير الوقت والجهد للعملاء لذلك تتيح الشركة للعميل طلب التمويل الشخصي السريع من خلال الإنترنت وذلك عن طريق فتح الموقع الرسمي لشركة تسهيل للتمويل بالمملكة العربية السعودية ثم كل ما على المتقدم هو الضغط على طلب التمويل الآن وإدخال البيانات المطلوبة.