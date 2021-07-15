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عمر شويل - جدة نتائج التاسع في سوريا 2021 رابط نتيجة الثالث الإعدادي المرحلة الأساسية في سوريا عبر جوالك، زادت عملية البحث مؤخراً بشكل كبير عبر متصفح قوقل عن نتائج الصف التاسع في سوريا، طريقة الحصول على نتائج الصف التاسع في سوريا سواء كان التعليم الأساسي أو الإعدادية الشرعية، نتائج التاسع في سوريا 2021 رابط نتيجة الثالث الإعدادي المرحلة الأساسية في سوريا عبر جوالك.
نتائج التاسع في سوريا 2021
لكي تتمكن من الحصول على رابط نتائج الصف التاسع في سوريا، يتم البحث عبر متصفح قوقل عن وزارة التربية السورية، ثم يتم الضغط على أول رابط أو أول نتيجة بحث، حتى يظهر خيارين عليك الإختيار من بينهم وهم التعليم الأساسي أو الإعدادية الشرعية، يتم الإختبار من بينهم فإذا كان الصف التاسع العام يتم إختيار أول خيار وهو التعليم الأساسي، يتم الدخول إلى الرابط المباشر للدخول إلى موقع وزارة التربية السورية.
نتائج المرحلة الأساسية في سوريا
بعد إختيار التعليم الأساسي من موقع وزارة التربية السورية، تظهر كافة المحافظات ومنها دمشق، القنيطرة، درعا، السويداء، حماه، حلب وإدلب وبقية محافظات سوريا، يتم إختيار المحافظة ثم إضافة رقم الاكتتاب، ثم يتم الضغط على بحث لتظهر نتيجة التاسع في سوريا ونتائج المرحلة الإعدادية على الفور، حيث يمكنك الاطلاع من خلالها بإستخدام اسم الطالب ورقم الاكتتاب عن النتيجة.
تطبيق نتائج الإمتحانات 2021
كما يمكنك الحصول على النتيجة عبر استخدام تطبيق نتائج، حيث أعلنت وزارة التربية السورية عن إمكانية استخدام تطبيق نتائج، لكي تتمكن من خلاله من الحصول على نتائج التاسع في سوريا جميع المحافظات لعام 2021، حيث يبحث الطلاب في مرحلة شهادة التعليم الأساسي والإعدادية السورية عن النتيجة، وذلك عبر إدخال الاسم ورقم الاكتتاب الخاص بالطالب.
من المُقرر أنه سوف يتم إعلان نتيجة التاسع في سوريا ضمن نتائج سوريا يوم الجمعة الموافق 16 من يوليو الجاري، ويسعى الكثير من طلاب التعليم الأساسي بسوريا إلى الحصول على النتيجة بفارغ الصبر، وقد تزايدت عمليات البحث مؤخراً عن نتائج الصف التاسع في سوريا، نتائج التاسع في سوريا 2021 رابط نتيجة الثالث الإعدادي المرحلة الأساسية في سوريا عبر جوالك.
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