تحديث الضمان الاجتماعي عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية hrsd gov sa

تحديث الضمان الاجتماعي من أكثر الخدمات التي يبحث عنها المواطنين المستفيدين من معاش الضمان في المملكة العربية السعودية، فلو قمت بالبحث عزيزى القارئ عن ترندات البحث فى الفترات الأخيرة عن المملكة العربية السعودية سوف تجد أن تحديث الضمان الإجتماعى هو العنوان الأول الآن فى السعودية، وذلك بعد مطالبة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية السعودية المستفيدين من الضمان الاجتماعى بضرورة تحديث البيانات الخاصة بهم وعلى أن يتم ذلك قبل يوم ٢٠ نوفمبر القادم وذلك لضمان استمرارية صرف المعاش خاصتهم .

تحديث الضمان الاجتماعي

يمكن للمواطن القيام بعملية تحديث بياناته في الضمان الاجتماعي بكل سهولة وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط تحديث الضمان الاجتماعي عبر البوابة الإلكترونية للمستفيدين من خلال موقع الوزارة، عبر الذهاب إلي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يقوم المستفيد بعدها بالانتقال إلى الملف الشخصي، ثم القيام بتحديث البيانات.

بعدها يقوم المواطن بالتأشير على المربع الموجود في أسفل الصفحة، ثم يتم الضغط على تقديم.

لابد أن يقوم المواطن بالاطلاع على جميع صفحات البيانات التي تظهر أمامه، ثم يقوم بتعديل البيانات التي

تحتاج إلى تغيير، وذلك وفقًا لأي تغيرات حدثت للمستفيد.

تحتاج إلى تغيير، وذلك وفقًا لأي تغيرات حدثت للمستفيد. سوف يتم إرسال رسالة إلى هاتفك فيها رقم، كي يتم تأكيد التغييرات، ويتم وضعه في المكان المخصص له، ثم

يقوم المستفيد بالضغط على تأكيد.

الفئات المستهدفة في الضمان الاجتماعي

كما صرحت الوزارة أن تحديث بيانات الضمان الاجتماعي للمستفيدين الهدف منها التأكد من سجلات المستفيدين ، ومعرفة أى تغييرات تحدث للمستفيد بشكل مستمر، وأوضحت الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي:

المرأة المطلقة وليس لديها عائل أو مصدر دخل.

السيدة الأرملة التي توفي عنها زوجها وتعول أطفال.

المرأة التي هجرها زوجها أو غاب عنها وانقطعت أخباره.

المواطن السعودي الذي وصل إلى سن التقاعد.

اليتامى من ليس لديهم مصدر دخل ثابت.

السعوديون المصابون بحوادث ونتجت عنها إصابات جسدية كبيرة أو إعاقة منعتهم عن العمل.

الأسرة التي ليس لديها عائل، أو مصدر دخل ثابت.

وهكذا تنتهي عملية تحديث الضمان الاجتماعي وكانت هذه شروط المستفيدين من الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية.