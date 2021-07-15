إضافة تابع على حساب المواطن .. تعرف على الشروط والخطوات

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عمر شويل - جدة تزداد عملية البحث في الآونة الأخيرة عن إضافة تابع على حساب المواطن ، وهل هناك إمكانية للإضافة عبر التطبيق أم لا، وهو الأمر الذي تم حسمه أن إضافة التابع لا تتم سوى عبر حساب المواطن فقط وليس التطبيق، وفيما يلي نتعرف معًا على الخطوات وشروط التسجيل.

طريقة إضافة تابع على حساب المواطن

يستطيع المستخدم إضافة مولود أو تابع عبر حساب المواطن إلكترونيًا من خلال الخطوات التالية:

أولاً، يقوم المستخدم بالدخول على الموقع الرسمي لحساب المواطن . ثانيًا، يتم تدوين بياناته وبيانات التابع المراد تسجيله. ثم الضغط على أيقونة “تابع”، والنقر على زر “الإضافة”. بعد إضافة المعلومات يتم مراجعتها جيدًا ثم الضغط على أيقونة “الحفظ”.

شروط التسجيل في حساب المواطن للسيدات

هناك شروط معينة من أجل تقديم المرأة في حساب المواطن في المملكة العربية السعودية، حيث يختلف الأمر كونها متزوجة أو غير متزوجة.

إذا كانت متزوجة يتم تسجيلها كتابع للزوج في حساب المواطن، أما إذا كانت غير متزوجة فهي تابع للأب.

إلا أن هناك حالات استثنائية تستطيع من خلالها المرأة التسجيل في حساب المواطن، وتتمثل في التالي:

إذا كانت السيدة مهجورة يمكنها التقديم في حساب المواطن.

المرأة المتزوجة من رجل لا يحمل الجنسية السعودية.

المرأة التي يغيب عنها زوجها لسبب غير معلوم، والتي تعول فاقد الأهلية.

يجب أن تقوم السيدة في أي من الحالات السابق ذكرها بتقديم الأوراق التي تثبت الحالة.

من الضروري أن يتراوح عمرها ما بين 18 عام حتى 24 عام حتى تتمكن من التسجيل كفرد مستقل في حساب المواطن.

أن تكون السيدة حاملة للجنسية السعودية ومقيمة في المملكة بشكل دائم، باستثناء مالكي بطاقات التنقل.

عدم التواجد في أي من دور الإيواء التابعة للحكومة السعودية.

كيفية إضافة مولود إلى حساب المواطن

يستطيع المستفيد الرئيسي إضافة مولود إلى حسابه عن طريق الخطوات التالية: