نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعارة والإجازة المدرسية عبر ميثاق .. تعرف على طريقة التسجيل في المقال التالي
عمر شويل - جدة أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن إمكانية ضم مدة الإعارة والإجازة المدرسية عبر ميثاق ، وذلك للعاملين في القطاعين العسكري والمدني، وفيما يلي نستعرض معًا خطوات التسجيل والاستعلام عبر المنصة الإلكترونية.
منصة ميثاق الإلكترونية
ميثاق عبارة عن منصة إلكترونية أطلقتها المؤسسة العامة للتقاعد لتقديم الخدمات للأفراد من موظفي القطاعين المدني والعسكري.
كما تقوم المنصة بتوفير كافة المعلومات الخاصة بمدد الاشتراك إلى جهات العمل مما يساعد في توفير الوقت والجهد.
خطوات تسجيل الإعارة والإجازة المدرسية عبر ميثاق
يستطيع العاملين ضم مدة الإجازة المدرسية أو الإعارة بشكل إلكتروني عبر منصة ميثاق، وذلك من خلال الخطوات التالية:
- أولاً، يتم التوجه إلى الحساب الرسمي الخاص بجهة العمل عبر منصة ميثاق الإلكترونية.
- ثانيًا، يتم تسجيل الدخول إلى الحساب من خلال إدخال اسم المستخدم، كلمة السر، ورمز التحقق المرئي.
- ثم يتم النقر على أيقونة “الإعارة والإجازات”.
- بعد ذلك يتم كتابة البيانات الخاصة بمكان الإعارة.
- من ثم القيام بإدخال مدة الإعارة أو الإجازة والتاريخ الخاص بها.
- ثم كتابة البيانات الخاصة بالعامل بشكل دقيق.
- بعد الانتهاء من إدخال كافة المعلومات يتم النقر على “حفظ البيانات”.
خطوات تسجيل الأفراد عبر ميثاق إلكترونيًا
يستطيع الأفراد سواء المدنيين أو العسكريين القيام بالإطلاع على كافة البيانات الخاصة بمدة الإعارة أو الإجازة أو تقديم اعتراض من خلال منصة ميثاق عبر الخطوات التالية:
- أولاً، يتم التوجه إلى موقع مؤسسة التقاعد الإلكتروني الرسمي.
- ثانيًا يتم النقر على “منصة ميثاق”، ثم النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.
- ثم القيام بالضغط على “سجل الآن”، والبدء في ملء كافة البيانات المطلوبة بدقة.
- كما يمكن التسجيل عبر حساب “النفاذ الوطني الموحد”.
- من ثم يتم إدخال اسم المستخدم، كلمة السر، رمز التحقق المرئي.
- في النهاية يتم النقر على “تسجيل الدخول”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإعارة والإجازة المدرسية عبر ميثاق .. تعرف على طريقة التسجيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.