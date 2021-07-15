نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلم الضمان الاجتماعي الجديد .. تعرف على أسباب وقف المعاش في المقال التالي

عمر شويل - جدة سلم الضمان الاجتماعي الجديد هو عبارة عن الآلية التي يتم من خلالها تحديد أحقية الأفراد في المملكة العربية السعودية في الاستفادة من المعاش أم لا، علمًا بأنه في النظام القديم كان يتم احتساب مقدار دخل الشخص وأفراد أسرته، والتأكد من أن إجمالي الدخل الشهري أقل من قيمة الاستحقاق، أم في النظام الجديد يتم التقييم بناءً على معايير أكثر واقعية.

الضمان الاجتماعي في السعودية

أعلن مجلس الوزراء السعودي عن إصدار نظام الضمان الاجتماعي الجديد، وذلك في نوفمبر عام 2020 م الماضي.

كما أفاد المجلس أن المستفيدين الحاليين لن يتأثروا بأي تعديلات طرأت على النظام، وذلك بحد أقصى عامين من تاريخ النشر والإعلان رسميًا.

ومن جانبها أقرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه يتم إعادة تقييم للمستفيدين، لمعرفة المواطنين الذين يستحقون الاستمرار في صرف المعاش، وتحديد غير المستحقين ليتم وقف صرف المعاش عنهم.

والجدير بالذكر أن الضمان الاجتماعي يهدف إلى ضمان مستوى معيشي كريم للمواطنين داخل المملكة، كما يساهم في سد احتياجاتهم المختلفة.

مع العلم أنه يتم تنظيم دورات تدريبية للأفراد المستفيدين بالمعاش ليكونوا أعضاء فعالين في المجتمع.

كل هذا إلى جانب فريق متخصص في مساعدة الأفراد المستحقين للمعاش ممن تعرضوا إلى الكوارث أو الأزمات الكبرى.

سلم الضمان الاجتماعي الجديد 1443

من أهم التعديلات التي طرأت على النظام الجديد هو استمرار المستفيدين في صرف المعاش دون النظر إلى الحالة الاجتماعية.

حيث يتم تقسيمهم إلى ثلاث فئات من حيث القادرين على العمل أو غير القادرين.

مع العلم أنه في النظام القديم كان يتم تحديد المستحق بناءً على الدخل الشهري والتأكد من أنه أقل من قيمة المعاش، وإذا زاد يتم وقف المعاش نهائيًا دون النظر إلى ظروف الفرد.

أما في النظام الجديد يتم الأخذ في الاعتبار التغيرات التي تطرأ على حياة المستفيد والالتزامات المادية التي تتزايد مع مرور الوقت، ولا يتم النظر فقط إلى قيمة الدخل الشهري كما كان سابقًا.

شروط استحقاق المعاش 1443

هناك بعض الشروط التي قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتحديدها، والتي يجب أن يستوفيها المستفيدين بالمعاش، وهي كما يلي:

أن يكون المتقدم للحصول على المعاش يحمل الجنسية السعودية، ومقيم بشكل دائم في المملكة.

يتم استثناء النساء الأرامل والمطلقات غير السعوديات ممن لديهم أبناء سعوديين، والمرأة غير السعودية زوجة رجل سعودي.

وذلك بشرط إقامتها مع أولادها بشكل دائم في السعودية، وأن يكون لديها تصريح إقامة غير منتهي الصلاحية، وتقديم الأوراق التي تثبت ذلك.

بالإضافة إلى استثناء الأرملة السعودية التي تزوجت من رجل لا يحمل الجنسية السعودية.

وذلك بشرط أن يكون لديها أبناء من زوجها الغير السعودي، وامتلاكهم إقامة سارية الصلاحية، مع تقديم ما يثبت ذلك الزواج الرسمي

كما يتم استثناء ذوي الإعاقات والأيتام بشرط تقديم ما يثبت حالتهم، بالإضافة إلى امتلاك بطاقة تنقل سارية الصلاحية.

ألا يزيد دخل الأسرة عن قيمة المعاش المستحق من الضمان الاجتماعي.

تقديم بعض الأوراق التي تشمل (المؤهل الدراسي، الخدمة المجتمعية، الشهادات الصحية).

الحالات التي ينتج عنها وقف صرف المعاش

هناك حالات معينة يتم فيها وقف صرف المعاش، والتي تتمثل في التالي: