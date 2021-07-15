نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توكيل للأضاحي بمنصة تبرع عبر وزارة الموارد البشرية وطريقة التسجيل داخل المنصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة توكيل للأضاحي بمنصة تبرع عبر وزارة الموارد البشرية وطريقة التسجيل داخل المنصة. حيث إنه كما هو معهود من قبل الحكومة السعودية سعيها الدائم لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين. كما تعمل الحكومة دائماً بتقديم كل ماهو جديد ومتطور من الخدمات لتوفير الوقت والحهد على المواطنين. ومن بين الخدمات التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين هناك مجموعة من المنصات المختلفة. والتي تعتبر من بين هذه المنصات وأهمها منصة تبرع والتي توفر على المواطن تقديم التبرعات لمستحقيها. كما إنها تساعد المواطنين في تقديم مختلف صور التبرعات في جميع الأوقات مع توفير الراحة للمواطن وكذلك الوقت. واليوم سوف نحدثكم عن منصة تبرع وطريقة التسجيل بها وتوكيل الأضاحي المصرح لها أيضاً. كما يمكنك التعرف أيضاً على كيفية طباعة تصريح الحج إلكترونيا عبر منصة أبشر وطريقة الاستعلام عن التصريح.

توكيل للأضاحي بمنصة تبرع عبر وزارة الموارد البشرية

تعتبر منصة تبرع منصة إلكترونية وطنية قامت بإصدارها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وكان الهدف من إصدار هذه المنصة هو التأكد من وصول التبرع لمستحقيه وكذلك التسهيل من عمليات التبرع وزيادتها. مما ينتج عن ذلك جعل المملكة العربية السعودية في تصنيف عالي لدي مؤشر العطاء العالمي. وتضم المنصة مبادرات عديدة لمختلف المنظمات الأهلية لضمان مساعدة محدودي ومتوسط الدخل. كما قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن توفير توكيل الأضاحي بمعني السماح للمنصة بالقيام بالأضحية وإعداها. كما تقوم المنصة بتوزيع الأضحية الثلث للمحتاجين والثلثين للمستفيدين أو القيام بالتبرع بكامل الاضحية. وجاء هذه الخدمة من قبل المنصة الوطنية تحت شعار “نسمي لك عليها”. كما تقوم هذه المنصة بخدمة الأضحية تحت إشراف من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وكذلك سوف تكون الأضحية متوافقة مع كل شروط وأحكام الشريعة الإسلامية للأضحية.

كيفية التسجيل في منصة تبرع

يتمكن المواطن من التسجيل داخل المنصة بكل سهولة عن طريق مجموعة من الخطوات البسيطة. ويمكننا عرض خطوات التسجيل في المنصة كما يلي :