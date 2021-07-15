نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوار الحاج الذكي «نُسك».. مشروع سعودي بتقنية متقدمة لخدمة ضيوف الرحمن في المقال التالي

عمر شويل - جدة في إطار عمليات التطوير والتحديث المستمرة، التي تنتهجها السلطات السعودية، لخدمة الحجيج من ضيوف الرحمن، أعلنت بالأمس عن إطلاق مشروع سوار الحاج الذكي والمعروف باسم “نُسك”، وهو تقنية متطورة تقدم خدمات غير مسبوقة لحجاج بيت الله الحرام، وستكون في مراحلها الأولى تجريبية ومجانية، على أن تُعمم حال نجاحها في السنوات المقبلة.

في السطور التالية نتعرف على مشروع السوار الذكي نسك ، وأبرز الجهات المقدمة له، فضلًا عن أبرز مميزاته والخدمات التي يقدمها للحجيج.

إطلاق مشروع سوار الحاج الذكي

نقلت العديد من وسائل الإعلام المحلية السعودية والعربية والعالمية، عن المشروع السعودي المبتكر، لإطلاق السوار الذكي للحجاج والمعروف باسم “نُسك”، والذي يرمي بشكل أساسي إلى توفير خدمة تقنية حديثة ومتطورة للحجيج خلال موسم الحج 1442.

وفي التفاصيل، حيث كشفت وسائل الإعلام السعودية، عن التوقعات الأولية، بتوزيع نحو 5000 سوار ذكي على حجاج بيت الله الحرام في العام الحالي، على نحو تجريبي للمشروع، والذي يقدم الخدمات المتقدمة التالية:

توفير كافة المعلومات عن الحاج

تقديم معلومات عن حالته الصحية وبشكل خاص بشأن تلقيه التحصين ضد فيروس كورونا.

كما يتيح السوار الذكي قياس نسبة الأكسجين في الدم بالنسبة لمرتديه.

ويقدم بدقة معدل نبضات القلب.

كما يوفر إمكانية طلب المساعدة الأمنية أو الطبية في الحالات الطارئة.

أما عن الجهات المشاركة في تقديم التقنية الجديدة لخدمة الحجاج، فهي جاءت بالتعاون بين هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي السعودية المعروفة اختصارًا بـ”سدايا”، ومجموعة “STC“، علاوة على برنامج “خدمة ضيوف الرحمن”.

وبناءً على ما سبق من خدمات توفرها تقنية أو مشروع السوار الذكي ، فإنه سيسهم في سرعة الوصول إلى موقع الحاج لتلبية حاجته إلى المساعدة، بالإضافة إلى تقديم رسائل توعوية للحجيج من خلال السوار، إلى جانب خدمات أخرى هدفها الرئيسي تقديم تجربة نجاحة وميسرة لخدمة ضيوف الرحمن.

أهداف المشروع

وفق ما أفادت به الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” ، بشأن أهداف المشروع المبتكر الخاص بـ السوار الذكي للحاج ، فإنها تتلخص في 8 بنود رئيسية هي:

تطوير مشروع سوار الحاج الذكي “نُسك” ومختلف النماذج والأنظمة التشغيلية والتنظيمية والتقنية الأخرى. يتم تنفيذ المشروع حال نجاحه على نطاقٍ أوسع في موسم الحج 1443 هـ. أن يكون مشروع سوار الحاج الذكي مستدامًا. تمكين كافة الهيئات الحكومية والجهات الخاصة والأفراد من التواصل لتقديم الخدمات على نحو أيسر وأدق وأسرع. دراسة كافة الأعمال المشتركة المختلفة. تقديم تجربة حج مختلف ومُحسنة. دعم الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي. تحقيق عملية التحول الرقمي في الخدمات المقدمة.

الخاتمة

تعرفنا في السطور القليلة الماضية، على خدمة السوار الذكي نسك التي توفرها السلطات السعودية، بتعاون مشترك بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن وشركة الاتصالات السعودية STC، بالإضافة إلى أهداف المشروع السعودي المبتكر.