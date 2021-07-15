هلال المدينة يستقبل أكثر من 165 الف مكالمة خلال النصف الاول من العام 2021م

دوت الخليج – المدينة : صرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي بأن عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة استقبلت خلال النصف الاول من العام الميلادي 2021م حوالي 165782 مكالمة .ز

نتج عنها 28182 بلاغاً إسعافياً باشرتها الفرق الاسعافية تم نقل 15117 حالة لمستشفيات المنطقة وتم معالجة باقي الحالات في الموقع أو رفضت النقل

وبلغت الساعات التطوعية المنجزة من قبل متطوعي ومتطوعات الهيئة 79341 ساعة تطوعية من خلال 292 فرصة تطوعية تم تنفيذها من خلال 4793 متطوع ومتطوعة خلال الست اشهر الماضية .

وفي محور التدريب والمحاضرات الإسعافية الموجهة للمجتمع تم عقد 126 دورة ومحاضرة إسعافية من خلال مراكز التدريب التابعة للهيئة بشكل حضوري او من خلال وسائل التقنية الحديثة بعقد الدورات والمحاضرات عن بعد حيث استفاد منها 5000 مستفيد ومستفيدة من جميع شرائح المجتمع .

أما في ما يخص الإجراءات الوقائية للتعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بفايروس كورونا يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة من بداية استقبال البلاغ في غرفة العمليات وتمريره على الفريق الإسعافي الذي يتعامل مع الحالة الإسعافية بناءً على البرتوكولات الطبية المعتمدة ومن ثم ينتهي الإجراء بتعقيم الإسعاف من قبل وحدة التعقيم بمركز الإسناد الآلى وسط المدينة .

يُذكر أن الهيئة في منطقة المدينة المنورة تقدم خدماتها الإسعافية من خلال 35 مركزاً إسعافياً مجهّزة بأعلى المعايير التي تسهم في تقديم الخدمة الاسعافية المتميزة لمحتاجيها، وفي حال طلب الخدمة الإسعافية يكون عبر الاتصال على الرقم 997 أو عن طريق تطبيق “أسعفني” المدعوم بـ 9 لغات ومهيا للاستخدام من مختلف فئات المجتمع أو من خلال تطبيق توكلنا والمضافة له حديثاً خدمة أسعفني أو أيقونة نداء استغاثة .

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