دوت الخليج – الأحساء : حسين الحبيب وقعت إدارة نادي القادسية برئاسة الاستاذ أحمد غدران مذكرة تفاهم في مجال المسؤولية الإجتماعية مع جمعية ذوي شهداء الواجب، والتي يمثلها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ سعود بن محمد العويس ، وتهدف هذه المذكرة إلى إتاحة الفرصة وإعطاء الأولوية لذوي شهداء الواجب في الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الطرفين وفق اللوائح والأنظمة ذات العلاقة.

ويأتي ذلك تفعيلاً للدور الإجتماعي لنادي القادسية وتجسيداً لأهمية الشراكات الإجتماعية في مجال الرياضة.

من جانبه أشاد رئيس مجلس إدارة القادسية الأستاذ أحمد غدران بالدور الذي تقوم به جمعية ذوي شهداء الواجب.

وقال غدران : مذكرة التفاهم تأتي في إطار تعزيز التعاون بين القادسية ، والجمعية ، كما أننا نهدف لتعزيز الدور الإجتماعي المعهود بنادي القادسية .ز

وتابع : نتشرف بدعم مجالات التعاون بكل مامن شأنه خدمة المجتمع .

بدوره ، قدم الأستاذ سعود بن محمد العويس، رئيس مجلس إدارة جمعية ذوي شهداء الواجب شكره ، باسمه وباسم جميع الأعضاء لنادي القادسية ومسؤوليه على حرصهم على التعاون مع الجمعية .وقال العويس : نتطلع أن يكون التعاون مثمر وأن يحصد ذوي شهداء الواجب ثمار هذا التعاون في القريب العاجل .وأضاف : نسعى من خلال هذا التعاون إلى تمكين ذوي شهداء الواجب من حقوقهم المكفولة لهم وفقاً للوائح والأنظمة ذات العلاقة ، كما نتطلع الى تحقيق التكامل والتنسيق الكامل بين الجمعية ونادي القادسية من خلال دعم وتمكين ذوي الشهداء حقوقياً ونفسياً واجتماعياً في ضوء مسارات الدعم المتاحة وتعزيز قيم التكافل في المجتمع وتقديم برامج وخدمات لهم بالتعاون مع الشركاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مذكرة تفاهم بين القادسية وجمعية ذوي شهداء الواجب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.